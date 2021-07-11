مادة غذائية تمنع تجلّط دمك وتطيل عمرك

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن الأسماك يمكن أن تخفض من خطر تجلط الدم وتطيل العمر.
ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن الأسماك تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3 ، التي تساعد على تخفيض الالتهابات. وأن نسبة هذه الأحماض الدهنية في الأسماك البحرية أعلى مما في الأسماك النهرية. كما تحتوي على فيتامين D .
ويشير غينسبورغ، إلى أن الأسماك النهرية تحتوي على نسبة جيدة من مجموعة فيتامين В وحمض الفوليك. كما تحتوي على فيتامينات مسؤولة عن تنظيم مستوى الكوليسترول وتخفيض خطر تجلط الدم.
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