لون اللسان يكشف حالتك الصحية

يؤكد العلماء أن وجود مشكلة صحية بالجسم، غالبا ما يظهر على اللسان لارتباط اللسان بالمخ وأعضاء الجسم الأخرى عبر مسارات عصبية.
ويدعو العلماء لفحص حالة اللسان يوميا بالنظر فى المرآة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة حيث يكون اللسان بلونه الطبيعى وغير متأثر بألوان الأطعمة والمشروبات، وينبغى استشارة الطبيب فور ملاحظة أى تغيرات لونية.
وتؤكد الدراسات الألمانية أن اللون الطبيعى للسان هو الوردى الفاتح، المغطى بطبقة خفيفة، كما يكون سطحه خشنا بعض الشيء. وإذا اختلف مظهر اللسان بشكل واضح واستمر لمدة طويلة، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بمرض ما.
فاللون الأسود الدائم للسان يشير إلى الإصابة بسرطان الدم. أما إذا كانت هناك طبقة صفراء دائمة على اللسان، فيشير ذلك لوجود مشكلة فى الحويصلة الصفراوية الكبدية.
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