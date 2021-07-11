

لون اللسان يكشف حالتك الصحية لون اللسان يكشف حالتك الصحية

يؤكد العلماء أن وجود مشكلة صحية بالجسم، غالبا ما يظهر على اللسان لارتباط اللسان بالمخ وأعضاء الجسم الأخرى عبر مسارات عصبية.



ويدعو العلماء لفحص حالة اللسان يوميا بالنظر فى المرآة بعد الاستيقاظ ‫من النوم مباشرة حيث يكون اللسان بلونه الطبيعى وغير متأثر بألوان ‫الأطعمة والمشروبات، وينبغى استشارة الطبيب فور ملاحظة أى تغيرات لونية.



وتؤكد الدراسات الألمانية أن اللون الطبيعى للسان هو الوردى ‫الفاتح، المغطى بطبقة خفيفة، كما يكون سطحه خشنا بعض الشيء. وإذا ‫اختلف مظهر اللسان بشكل واضح واستمر لمدة طويلة، فقد يشير ذلك إلى ‫الإصابة بمرض ما.‬‬‬‬‬

فاللون الأسود الدائم للسان يشير إلى الإصابة بسرطان الدم. أما إذا كانت ‫هناك طبقة صفراء دائمة على اللسان، فيشير ذلك لوجود ‫مشكلة فى الحويصلة الصفراوية الكبدية.‬‬

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‫اما اللون البنى فيشير إلى وجود مشكلة فى الجهاز الهضمى، فى حين يدل اللون ‫الرمادى على فقر الدم. وينذر اللون الأزرق بأمراض الرئة. ويمكن ‫الاستدلال على الإصابة بنزلات البرد أو اضطراب الجهاز الهضمى من خلال ‫ظهور طبقة بيضاء سميكة على اللسان.‬‬‬‬ويؤكد الأطباء أن هذه التغيرات لا تدعو للقلق إلا إذا كانت دائمة، حيث يمكن أن تحدث بعض التغيرات المؤقتة فى شكل أو لون اللسان نتيجة تناول بعض الفواكه، مثل اللون الأزرق الناتج عن تناول ‫التوت الأزرق.‬