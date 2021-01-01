لمنع الإحراج .. تعرف على اتيكيت دفع الحساب للرجل والمرأة



اتيكيت دفع الحساب للرجل والمرأة اتيكيت دفع الحساب للرجل والمرأة

اتيكيت دفع الحساب للرجل والمرأة من الأشياء التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، لذا يواجه الكثير العديد مشكلة عند دفع الحساب سواء عند شراء أي مستلزمات أو فاتورة المطاعم و الكافيهات و بالأخص في بداية علاقاتهما سواء مرتبطين أو مخطوبين بشكل رسمي.







لذا كشفت خبيرة الاتيكيت والمظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها السمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن عدة نصائح و أمور في اتيكيت دفع الحساب للرجل والمرأة

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اتيكيت دفع الحساب للرجل والمرأة- في حالة كان الرجل و المرأة مجرد أصدقاء، فتعرض الفتاة أن تدفع لنفسها، أو تقبل عزومة الرجل و تعوضها له مرة أخرى.-من الممكن أن تقوم الفتاة بعمل عزومة للرجل في البيت على سبيل المثال كرد لتلك العزومات أو تمنحه بعض الهدايا القيمة ولا بأس إن قامت هي بالدفع على فترات متباعدة.- في حالة كان الرجل و المرأة تربطهم علاقة خطوبة رسمية فمن الأتيكيت أن يقوم الرجل بالدفع في المناسبات العادية.-في حالة تواجد رجال و نساء في مكان واحد، من يقوم بدفع الحساب هم الرجال طالما المناسبة غير تكرارية "مش بيتقابلوا كل يوم"-إذا كان الرجل و المرأة مازالو في بداية علاقة دون أن يكون هناك ارتباط رسمي بعد، من الذوق أن يقوم الرجل بالدفع و في هذه الحالة يفضل أن تعرض الفتاة على الرجل بأن تقوم بالدفع لنفسها.