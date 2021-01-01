

للمطالبة بـ5 ملايين دولار.. هجوم الكتروني ضخم يستهدف 200 شركة للمطالبة بـ5 ملايين دولار.. هجوم الكتروني ضخم يستهدف 200 شركة

شنت مجموعة الهاكرز الروسية REvil، هجوما إلكترونيا ضخما على ما لا يقل عن 200 شركة لإدارة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، وطالبوا بدفع فدية تصل إلى 5 ملايين دولار، للإفراج عن البيانات التى تمت سرقتها بواسطة برمجيات الفدية الخبيثة.



ومن المرجح أن تكون مجموعة مجرمي الإنترنت الشهيرة باسم REvil وراء هذا الهجوم، و المتورطة في هجوم الكتروني على شركة اللحوم JBS، ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تهديد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بـ "الانتقام" من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إذا استمرت الهجمات الالكترونية القادمة من روسيا.



وقد تسبب الهجوم الضخم ببرنامج الفدية الضار، عن تعطل شبكات ما لا يقل عن 200 شركة أمريكية يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكره باحث في مجال الأمن السيبراني بشركة Huntress Labs.

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وقال جون هاموند، من شركة Huntress Labs الأمنية، إن المجرمين استهدفوا مورد برمجيات يُدعى Kaseya، وعلى ما يبدو أن "هجوم الكتروني محتمل" كان مقصوراً على عدد صغير من العملاء داخل أماكن العمل فقط.وأشار هاموند إلى أن المتسللين استخدموا حزمة إدارة الشبكة من Kaseya، كقناة لنشر برامج الفدية عبر مزودي الخدمات السحابية، اتفق باحثون آخرون مع تقييم هاموند واصفين الهجوم الهائل على 200 شركة أمريكية، بأنه مدمّر وضار على سلسلة التوريد.مكتب التحقيقات الفيدرالي يتهم REvil في هجوم شركة JBSوتُعد مجموعة REvil، من أكبر مجموعات متسللو الإنترنت في العالم، وأكثرها تحقيقا للأرباح على مستوى العالم، وقد وجه إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الجمعة الماضي، اتهاما بأنها تقف وراء هجوم الكتروني آخر في الولايات المتحدة، حدث في مايو الماضي.وتسبب الهجوم الذي نفذته مجموعة REvil الروسية، في حالة من الشلل في شبكات شركة JBS والتي تعد من أكبر موردي اللحوم في العالم، وقد تسبب هجوم الكتروني في إغلاق بعض أكبر المسالخ في الولايات المتحدة.الجدير بالذكر أن مجموعة REvil، تورطت في هجمات الفدية على كل من شركتي آبل، وآيسر، بالإضافة إلى هجوم إلكتروني آخر على شركة Travelex الذي حدث خلال العام الماضي، وأشارت العديد من التقارير حينها إلى أن هجوم الكتروني جاء على الأرجح من منظمة مقرها روسيا.