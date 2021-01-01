للكبار والأطفال.. كيفية اختيار واقي الشمس



اختيار واقي الشمس اختيار واقي الشمس

كيفية اختيار واقي الشمس من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، بالأخص عند ارتفاع درجات الحرارة و التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.







ويمكن أن يساعد كريم واقي الشمس في حماية الجلد من حروق الشمس وبعض أنواع سرطان الجلد ولكن فقط إذا تم استخدامه بشكل صحيح، ضعي في اعتبارك أنه يجب استخدام واقي الشمس للوقاية من أشعة الشمس، وليس كسبب للبقاء في الشمس لفترة أطول.

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لذا كشف موقع healthychildren بعض النصائح التي تساعدك في كيفية اختيار واقي الشمس المناسب للبشرة.كيفية اختيار واقي الشمساستخدمي واقيا من الشمس مكتوب على ملصقه "واسع الطيف"؛ وهذا يعني أنه سيحجب الأشعة فوق البنفسجية UVB وUVA.استخدمي واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 15، يجب أن يكون عامل الحماية من الشمس 15 أو 30 جيدًا لمعظم الأشخاص، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البحثية لاختبار ما إذا كان واقي الشمس الذي يحتوي على أكثر من SPF 50 يوفر أي حماية إضافية.إذا أمكن، تجنبي مادة أوكسي بنزون ​​الواقية من الشمس بسبب مخاوف بشأن الخصائص الهرمونية المعتدلة، تذكري مع ذلك أنه من المهم اتخاذ خطوات لمنع حروق الشمس، لذا فإن استخدام أي واقٍ من الشمس أفضل من عدم استخدام واقي الشمس على الإطلاق.بالنسبة للمناطق الحساسة من الجسم، مثل الأنف والخدين وأعلى الأذنين والكتفين، اختاري واقيًا من الشمس يحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، قد تظل هذه المنتجات مرئية على الجلد حتى بعد فركها ، ويأتي بعضها بألوان مرحة يستمتع بها الأطفال.كيفية وضع واقي الشمساستخدمي ما يكفي من واقي الشمس لتغطية جميع المناطق المكشوفة، خاصة الوجه والأنف والأذنين والقدمين واليدين وحتى ظهر الركبتين افركيها جيدًا.ضعي واقيا من الشمس لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل الخروج في الهواء الطلق، يحتاج إلى وقت لامتصاص الجلد.استخدمي واقيا من الشمس في أي وقت تقضيه أنت أو طفلك في الهواء الطلق، تذكري أنه يمكن أن تصابي بحروق الشمس حتى في الأيام الملبدة بالغيوم لأن ما يصل إلى 80٪ من أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن تمر عبر السحب أيضًا، ويمكن للأشعة فوق البنفسجية أن ترتد من الماء والرمل والثلج ، لذا تأكدي من أنك محمية.أعيدي وضع الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين وبعد السباحة أو التعرق أو التجفيف بمنشفة، نظرًا لأن معظم الأشخاص يستخدمون كمية قليلة جدًا من واقي الشمس، تأكدي من وضع كمية وفيرة.واقي الشمس للأطفالللأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر:استخدمي واقيا من الشمس على مناطق صغيرة من الجسم، مثل الوجه، في حالة عدم توفر الملابس الواقية والظل.- للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 أشهر:يوضع على جميع مناطق الجسم، لكن كوني حذرة حول العينين، إذا فرك طفلك الواقي من الشمس في عينيه، امسحي عينيه ويديه بقطعة قماش مبللة.إذا كان الواقي من الشمس يسبب تهيج الجلد، جربي ماركة مختلفة أو واقيًا من الشمس يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك.إذا ظهر طفح جلدي، تحدثي مع طبيب طفلك.