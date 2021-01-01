

للعائلة .. مواصفات وأسعار تويوتا راش موديل 2021 .. للعائلة .. مواصفات وأسعار تويوتا راش موديل 2021 ..

تنتمي السيارة تويوتا راش موديل 2021 إلى فئة السيارات العائلية، وتتميز بمساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب التصميم الخارجي الكبير نسبيًا، وتقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات، إضافة إلى الكماليات الاخرى التي تتعلق بوسائل الامن والسلامة، مع عناصر التحكم والرفاهية.



مواصفات محرك تويوتا راش موديل 2021

ينبض قلب تويوتا راش موديل 2021 من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 103 حصان، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 سرعات.



وتقدر نسبة استهلكها من الوقود بـ 6.6 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، و من خلال الامكانيات الفنية للسيارة تستطيع تويوتا راش موديل 2021 أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 13 ثانية.

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التجهيزات الخاصة بالسيارة تويوتا راش موديل 2021دعمت السيارة تويوتا راش موديل 2021 بالعديد من الجهيزات، مثل وسائل الامن و السلامة و التي تشمل فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، و مرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، إلى جانب نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 إلى 8 مكبرات صوتية، و مقود حركة متعدد المهام مالتي فانكشن.التصميم الخارجي والقياسات الهيكلية لـ تويوتا راش موديل 2021ترتكز السيارة تويوتا راش موديل 2021 على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 16 إلى 17 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية ذات شكل مروحي، يجمع بين اللون الاسود و الفضي، مع مفهوم رباعي الابواب، و شبكات أمامية متعددة المقاطع تساعد السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب مصابيح ضباب دائرية، و مصابيح أمامية تتميز بالمظهر العدواني، بينما قدرت القياسات الهيكلية للسيارة نحو 4435 مم للطول، و عرض يقدر بـ 1695 مم، و 1705 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين اساسية تتسع إلى 209 لتر.اسعار السيارة تويوتا راش موديل 2021 في مصرالفئة الأولى أوتوماتيك موديل F/O 2021محرك 1500 سي سي بسعر 340 ألف جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 365 ألف جنيه .