المربع نت – تستمر لكزس بطرح إصدارات “الخط الأسود” الأنيقة لموديلاتها، مثل ES و UX و RC، والآن حان الدور على RX L بسبعة مقاعد للاستفادة من اللمسات الجمالية الحصرية للإصدار.
ويركز الإصدار على اللمسات السوداء للشبك الأمامي والمرايا والشعار والمصدات، مع إمكانية طلب الإصدار بطلاء رمادي أو أبيض لؤلؤي وجنوط 20 إنش.
في الداخل، حصلت السيارة على جلود سوداء للمقاعد مع تخييط أزرق متباين بشكل أنيق في مختلف أنحاء المقصورة.
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التعليقات على لكزس RX تحصل على إصدار “الخط الأسود” بلمسات جمالية خاصة
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