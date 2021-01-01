

لكزس RX تحصل على إصدار “الخط الأسود” بلمسات جمالية خاصة لكزس RX تحصل على إصدار “الخط الأسود” بلمسات جمالية خاصة

المربع نت – تستمر لكزس بطرح إصدارات “الخط الأسود” الأنيقة لموديلاتها، مثل ES و UX و RC، والآن حان الدور على RX L بسبعة مقاعد للاستفادة من اللمسات الجمالية الحصرية للإصدار.



ويركز الإصدار على اللمسات السوداء للشبك الأمامي والمرايا والشعار والمصدات، مع إمكانية طلب الإصدار بطلاء رمادي أو أبيض لؤلؤي وجنوط 20 إنش.



في الداخل، حصلت السيارة على جلود سوداء للمقاعد مع تخييط أزرق متباين بشكل أنيق في مختلف أنحاء المقصورة.

وتنوي لكزس بناء 495 نسخة فقط من إصدار الخط الأسود لموديل RX L، منهم 389 نسخة بمحرك بنزين، و106 نسخة هجينة، بسعر أمريكي يبدأ من 52,030 دولار – 194,000 ريال قبل الضرائب.







