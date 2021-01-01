لقطة مذهلة.. "عين النار" في قلب المحيط

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لقطة مذهلة.. "عين النار" في قلب المحيط

وثقت الكاميرات لحظات مذهلة، حيث رصدت ألسنة اللهب وهي تحدث انفجارا هائلا إثر اندلاع حريق في خط أنابيب في خليج المكسيك بالمحيط الأطلنطي.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، أن الحريق اندلع الجمعة إثر تسرب غاز من خط أنابيب قرب شبه جزيرة يوكاتان.

ووصفت النيران وهي تتدفق في مياه المحيط على شكل دائرة بأنها "عين النار".

وأظهر الفيديو الصادم سطح المحيط وهو يغلي بلهب برتقالي يخرج من تحت الماء، كما لو أنه كان حمم اللافا التي تخرج من جوف البركان.

وقالت شركة بترول تابعة للحكومة المكسيكية إن الحريق استمر 5 ساعات قبل أن يتم إخماده.

وبدأت القصة في الساعة الخامسة فجرا، عندما رصدت شركة "بيميكس" حدوث تسرب في أحد خطوط الأنابيب، وعلى الفور بدأت طواقم الشركة في إغلاق صمامات الربط في خط الأنابيب، والشروع في إخماد الحريق، واستكمال ذلك عند العاشرة صباحا.

وعلق غوستافو أمبوغناني من منظمة السلام الأخضر في المكسيك على الحريق.
وقال: "هذه هي المخاطر التي نواجهها على أساس يومي"، مشيرا إلى أن حركته تطالب بتغيير نموذج الطاقة هذا لأضراره البيئية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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