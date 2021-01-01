لقطات تجسسية تكشف الكثير عن مرسيدس GLC 2022 الجديدة .. صور

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صورة الخبر: لقطات تجسسية تكشف الكثير عن مرسيدس GLC 2022 الجديدة .. صور
لقطات تجسسية تكشف الكثير عن مرسيدس GLC 2022 الجديدة .. صور

تمكنت العدسات التجسسية من التقاط بعض الصور للسيارة مرسيدس GLC 2022، و أظهرت تلك اللقطات الاطلالة الخاصة بهذه النسخة، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و على الرغم من وجود الكثير من التمويهات الخاصة بالهيكل الخارجي، إلا أنها جاءت بالكثير من المفاهيم.

التصميم الخارجي لـ مرسيدس GLC 2022
جاءت السيارة مرسيدس GLC 2022 بفتحة سقف بانوراما، و هو ابرز ما يميز التصميم الخارجي، إلى جانب الاطلالة العملاقة، و المصابيح الامامية و التي تبدو اكثر شراسة، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و ظهرت مرسيدس GLC 2022 عبر عجلات رياضية كبيرة الحجم، مدعومة بنوعين من الجنوط المعدنية حسبما ظهرت الصور الخاصة بالتصميم الاختباري، مع سبويلر رياضي أنيق اعلى منطقة الزجاج الخلفي، و مفهوم رباعي الأبواب، و بهذا التصميم يمكننا أن نتوقع حصول السيارة على مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

تعددت التوقعات الخاصة بقوة الأداء الفني لـ مرسيدس GLC 2022 ، و منها حصول السيارة على محرك من 4 اسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 255 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع حزمة EQ BOOST و التي تعطي قوة إضافية قدرها 201 نيوتن/متر من عزم الدوران بالإضافة إلى 20 حصان.

و من الممكن أن تتمتع مرسيدس GLC 2022 بقدرات AMG القوية، و منها محرك كهربائي بقوة 201 حصان، و 320 نيوتن/متر من عزم الدوران مع بطارية 6.1 كيلوواط/ساعة، ناتجة من محرك سعة 2000 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات.

صورة الخبر: لقطات تجسسية تكشف الكثير عن مرسيدس GLC 2022 الجديدة .. صور

المصدر: صدى البلد

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