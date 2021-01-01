تمكنت العدسات التجسسية من التقاط بعض الصور للسيارة مرسيدس GLC 2022، و أظهرت تلك اللقطات الاطلالة الخاصة بهذه النسخة، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و على الرغم من وجود الكثير من التمويهات الخاصة بالهيكل الخارجي، إلا أنها جاءت بالكثير من المفاهيم.
التصميم الخارجي لـ مرسيدس GLC 2022
جاءت السيارة مرسيدس GLC 2022 بفتحة سقف بانوراما، و هو ابرز ما يميز التصميم الخارجي، إلى جانب الاطلالة العملاقة، و المصابيح الامامية و التي تبدو اكثر شراسة، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.
و ظهرت مرسيدس GLC 2022 عبر عجلات رياضية كبيرة الحجم، مدعومة بنوعين من الجنوط المعدنية حسبما ظهرت الصور الخاصة بالتصميم الاختباري، مع سبويلر رياضي أنيق اعلى منطقة الزجاج الخلفي، و مفهوم رباعي الأبواب، و بهذا التصميم يمكننا أن نتوقع حصول السيارة على مساحة داخلية تتسم بالرحابة.
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التعليقات على لقطات تجسسية تكشف الكثير عن مرسيدس GLC 2022 الجديدة .. صور
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