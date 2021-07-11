

لـ10.5 مليون مصري.. ازاي تحصل على المعاش من خلال محفظة الموبايل لـ10.5 مليون مصري.. ازاي تحصل على المعاش من خلال محفظة الموبايل

اتفقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصري، على إتاحة آلية لصرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول بدايةً من شهر أغسطس، وبالتالي لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها والبالغ عددهم نحو 10.5 مليون مواطن يمكنهم الاستفادة من هذه الآلية من خلال الخطوات الآتية:



1- التوجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لإنشاء محفظة إلكترونية-حال عدم امتلاكه محفظة- ويتواجد نحو 120 ألف منفذ لمشغلي المحمول في محافظات مصر.



2- تقدم بطلب تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية الخاصة به عقب إنشائها وتفعيلها.



3- تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول، وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين صرف المعاشات.



ويمكن لأصحاب المعاشات بعد إنشاء محفظة إلكترونية الاستفادة من العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة، وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.



وبداية من الشهر الجاري يستفيد أصحاب المعاشات من زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة ومواجه معدلات التضخم، لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عن كبار السن من أهالينا ممنْ أفنوا عمرهم في خدمة الوطن.



ويبلغ عدد المحافظ الإلكترونية 22 مليون محفظة تتيح لمالكها إجراء معاملات مالية الكترونياً من خلال الهاتف المحمول (باستخدام ال USSD أو التطبيق للهواتف الذكية)، ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر على مستخدميها الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لهم ولأموالهم، وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.

