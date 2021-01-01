

لعشاق الهاتشباك .. أوبل تستعد لطرح نسختها كورسا موديل 2022 لعشاق الهاتشباك .. أوبل تستعد لطرح نسختها كورسا موديل 2022

تستعد شركة اوبل الألمانية لطرح نسختها الشهيرة كورسا صاحبة اطلالة الهاتشباك المميزة، و ذلك بعد أن تداولت بعض الانباء خلال الساعات الأخيرة عن نية الشركة لتقديم السيارة داخل السوق المصري قريبًا مع اطلالة 2022، و لكن مازالت التفاصيل الخاصة بموعد الانطلاق و خطة الأسعار غامضة بعض الشيء، إلى جانب المواصفات القياسية للنسخة المنتظر طرحها في مصر.



مواصفات السيارة اوبل كورسا موديل 2022 داخل الأسواق العالمية

تعتمد السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على منظومة الجر الامامي، بينما زودت بمحرك من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصان، و تستمد السيارة أوامر التسارع و الانطلاق عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.



و ترتكز السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي بشبة الزهرة، و التي تجمع بين اللون الفضي للحواف، مع لون اسود من الداخل، إلى جانب سبويلر خلفي انيق، و مصابيح أمامية انسيابية، مع شبكة سوداء اللون اسفل غطاء المحرك و في منتصف الصادم الامامي، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط LED ضوئية.

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و تضم السيارة من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، يبلغ قياسها 7 بوصة، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، و مخرج USB، و زجاج كهربائي، مع قفل مركزي، و مقود حركة متعدد الاستخدامات، و تكييف هواء.وسائل الامن و السلامة الخاصة بـ اوبل كورسا موديل 2022 داخل السوق العالميدعمت السيارة كورسا موديل 2022 بمكابح ABS مانعة للانغلاق، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و برنامج الثبات الالكتروني ESP، مع خاصية التنبيه عند مغادرة المسار، و مستشعر حركة أمامي، بالإضافة إلى مستشعرات خلفية مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.