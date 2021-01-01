تستعد شركة اوبل الألمانية لطرح نسختها الشهيرة كورسا صاحبة اطلالة الهاتشباك المميزة، و ذلك بعد أن تداولت بعض الانباء خلال الساعات الأخيرة عن نية الشركة لتقديم السيارة داخل السوق المصري قريبًا مع اطلالة 2022، و لكن مازالت التفاصيل الخاصة بموعد الانطلاق و خطة الأسعار غامضة بعض الشيء، إلى جانب المواصفات القياسية للنسخة المنتظر طرحها في مصر.
مواصفات السيارة اوبل كورسا موديل 2022 داخل الأسواق العالمية
تعتمد السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على منظومة الجر الامامي، بينما زودت بمحرك من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصان، و تستمد السيارة أوامر التسارع و الانطلاق عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.
و ترتكز السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي بشبة الزهرة، و التي تجمع بين اللون الفضي للحواف، مع لون اسود من الداخل، إلى جانب سبويلر خلفي انيق، و مصابيح أمامية انسيابية، مع شبكة سوداء اللون اسفل غطاء المحرك و في منتصف الصادم الامامي، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط LED ضوئية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لعشاق الهاتشباك .. أوبل تستعد لطرح نسختها كورسا موديل 2022
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق