تحتل سيارات بورشه المرتبة الأولى في تصنيفات السيارات الرياضية الفاخرة، بفضل محركاتها القوية ومعالجة الأداء البارعة، لذلك يعشقها عدد كبير من محبى السيارات ذات السرعات الفائقة و التصميمات الأنيقة، ومن بين هذه الإصدارات الأيقونة بورشه بوكستر 718 موديل 2021.
تتوفر سيارة بورشه بوكستر 718 موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول الأساسي رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سى سى، يمكنه إخراج قوة 300 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن.متر.
أما المحرك الآخر فئة GTS سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سى سى ، بقوة 394 حصان وعزم دوران 600 نيوتن.متر، تتسارع من صفر إلى 100 كم خلال 4.2 ثانية، بسرعة قصوى 300 كم / س.
جاءت سيارة بورشه بوكستر 718 موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات وثمانية مكبرات صوت وراديو hd، وراديو ستالايت، و Apple CarPlay ومنفذين USB وبلوتوث، تحكم آلي بالمناخ ثنائي المنطقة، متوفرة بنظام ملاحة ونظام صوت Bose مزود بـ 10 مكبرات صوت ونظام صوت Burmester مزود بـ 12 مكبر صوت.
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التعليقات على لعشاق السرعة والقوة.. سعر ومواصفات بورشه بوكستر موديل 2021 في مصر |
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