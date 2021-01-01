

لعشاق السرعة والقوة.. سعر ومواصفات بورشه بوكستر موديل 2021 في مصر | لعشاق السرعة والقوة.. سعر ومواصفات بورشه بوكستر موديل 2021 في مصر |

تحتل سيارات بورشه المرتبة الأولى في تصنيفات السيارات الرياضية الفاخرة، بفضل محركاتها القوية ومعالجة الأداء البارعة، لذلك يعشقها عدد كبير من محبى السيارات ذات السرعات الفائقة و التصميمات الأنيقة، ومن بين هذه الإصدارات الأيقونة بورشه بوكستر 718 موديل 2021.



تتوفر سيارة بورشه بوكستر 718 موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول الأساسي رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سى سى، يمكنه إخراج قوة 300 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن.متر.

أما المحرك الآخر فئة GTS سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سى سى ، بقوة 394 حصان وعزم دوران 600 نيوتن.متر، تتسارع من صفر إلى 100 كم خلال 4.2 ثانية، بسرعة قصوى 300 كم / س.



جاءت سيارة بورشه بوكستر 718 موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات وثمانية مكبرات صوت وراديو hd، وراديو ستالايت، و Apple CarPlay ومنفذين USB وبلوتوث، تحكم آلي بالمناخ ثنائي المنطقة، متوفرة بنظام ملاحة ونظام صوت Bose مزود بـ 10 مكبرات صوت ونظام صوت Burmester مزود بـ 12 مكبر صوت.

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أضف إلى ذلك حساسات مطر للمساحات الأمامية، زجاج خلفى معتم، مصابيح ضباب أمامية، مصابيح أمامية XNEON ،مصابيح خلفية LED أضواء نهارية LED إنارة أوتوماتيكي، مصابيح أمامية حساسة للإضاءة، فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائي.امتلكت أيضاً بورشه بوكستر 718 موديل 2021 كاميرا الرؤية الخلفية ، حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مساعد تغيير المسار، مراقبة النقطة العمياء.أسعار بورشه بوكستر 718 موديل 2021 فى مصر:الفئة الأولى 718 مانيوال بسعر مليون و 400 ألف جنيه.الفئة الثانية مانيوال 718 GTS بسعر 2 مليون 135 ألف جنيه.