

لعبة Call of Duty: Warzone تحصل على أول وضع قائم على الهدف لعبة Call of Duty: Warzone تحصل على أول وضع قائم على الهدف

بالنسبة لأفراد العائلة المالكة، إنها حالة من الابتكار أو الموت، مع وجود العديد من المنافسين ذوي الأسماء الكبيرة في نوع اللعب المجاني، يتعين على الاستوديوهات الاستمرار في تحديث ألعابها أو المخاطرة بخسارة اللاعبين.



أحدث عروض Activision لحشد Call of Duty: Warzone هو وضع قائم على الهدف يسمى Payload، لأول مرة في اللعبة، ستتم إضافة المهمة إلى قوائم التشغيل الدورية كجزء من إعادة تحميل الموسم الرابع.



إليك ما يمكنك توقعه من الوضع الجديد عند بدء تشغيله

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مع التحديث الخميس 15 يوليو، يقسم Payload اللاعبين إلى فريقين من 20 فريقًا يتم تكليفهم إما بمرافقة أو مهاجمة المركبات التي تنقل أجزاء القمر الصناعي، يجب على كل فريق إكمال هدفه في غضون المهلة المحددة.كالعادة، يمكنك استخدام العتاد المخصص أو عمليات القتل (بما في ذلك بندقية الحراسة الجديدة من Black Ops Cold War) لمساعدة جانبك على انتزاع النصر، ستتمكن أيضًا من شراء وبناء العوائق التي تحول دون توقف المركبات على المسارات.لا يبدو الإعداد مختلفًا تمامًا عن أنواع مهام الحماية أو التدمير المتوفرة في Rockstar's GTA Online و Read Dead Online، رغم ذلك، فإن قتال المهاجمين بالمظلات أو قصف الشاحنات المدججة بالسلاح عبر نقاط تفتيش متعددة يبدو أكثر جنونًا، من جانبها، تروج Activision لـ Payload باعتبارها معركة حاسمة يمكن أن تغير ميزان الحرب بين Perseus وحلف الناتو.بالنسبة لأحجام الملفات، سيتراوح تحديث Warzone من 8.9 جيجا بايت إلى 9.2 جيجا بايت على PlayStation و Xbox والكمبيوتر الشخصي، على التوالي.