

لشحن أكثر من جهاز في وقت واحد.. ميزة خارقة في هواتف iPhone 13 لشحن أكثر من جهاز في وقت واحد.. ميزة خارقة في هواتف iPhone 13

كشفت أحدث التسريبات خطط شركة آبل القادمة بإضافة ميزة جديدة لمجموعة هواتفها الرائدة القادمة iPhone 13، والتي سيتم إطلاقها خلال شهرين من الآن، من خلال حصول الهواتف على ميزة خارقة تتمثل في حصول الهواتف على قوة شحن لاسلكية عكسية بمعدلات أكبر من الهواتف السابقة، بالإضافة إلى تقوية اشارات جهاز الشحن اللاسلكي MagSafe .



وبحسب موقع 9to5Mac فإن ميزة الشحن اللاسلكي العكسي ستأتي بقدرات أكبر و ستتيح للمستخدمين شحن العديد من الأجهزة في وقت واحد مثل السماعات اللاسلكية AirPods والساعات الذكية بواسطة هواتف iPhone 13 عن طريق وضعها على الجزء الخلفي من الجهاز، حيث تأمل الشركة أن تؤتي الميزة الجديدة ثمارها بعد أن خيبت الأمال مع هواتف iphone 11.



ويوضح فيديو نشره المسرب التقني ماكس وينباخ كما نشره موقع " EverythingApplePro"، لتسليط الضوء على إعتزام شركة آبل تقديم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف iPhone 13 بمعدلات أكبر من المعدلات التي أدرجتها شركة آبل سابقا، مع ترقية كبيرة من المفترض أن يشهدها جهاز MagSafe اللاسلكي، والذي حذرت منه آبل سابقا بأنه لا يتناسب مع مرضى القلب لقوة اشاراته اللاسلكية.

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يقول وينباخ أن إتاحة قوة الشحن بمعدلات أكبر سيؤدى إلى إدارة أفضل لحرارة هواتف iPhone 13، بجانب إضافة قوة كهربائية أعلى للهواتف.وستأتي بطارية هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة 4352 مللي أمبيرفي الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro Max الذي جاء بسعة 3687 مللي أمبير، أما هاتفي iPhone 13 و iPhone 13 Pro فسيأتيان بسعة 3095 مللي أمبير في الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro الذي جاء بسعة 2815 مللي أمبير ، أما هاتف iPhone 13 mini فسيحتوي على بطارية سعة 2406 مللي أمبير مقارنة بسعة 2227 مللي أمبيرفي هاتف iPhone 12 .