

لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات .. انطلاق منتدى الشراكة الطبية بين البحرين وكوريا لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات .. انطلاق منتدى الشراكة الطبية بين البحرين وكوريا

عقدت سفارة جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين بالتعاون مع كل من وزارة الصحة وجمعية رجال الأعمال البحرينية والمعهد الكوري لتطوير الصناعة الطبية، منتدى تحت عنوان «الشراكة الطبية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا 2021» بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والمختصين بالقطاع الصحي من كلا البلدين الصديقين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.



ووفقا لما ذكرته صحيفة الأيام تضمنت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات ترحيبية لكل من فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وهاي كوان تشونغ سفير جمهورية كوريا لدى المملكة والسيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية مشيدين بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين لاسيما في القطاع الطبي مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بما يتناسب مع تطلعات الجانبين.



وأكد بن هندي في كلمته إن مملكة البحرين حريصة على تنمية العلاقات الاقتصادية مع جمهورية كوريا مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في التمهيد لإقامة شراكات استثمارية وعلاقات تجارية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين.

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من جهتها استعرضت مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أهم مهام ومسؤوليات الهيئة وبعض الاحصائيات المرتبطة بالقطاع الصحي في مملكة البحرين مشيرة إلى حرص الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي وتعزيز موقع البحرين التنافسي على خارطة الخدمات الصحية في المنطقة مؤكدة على أن الهيئة تقدم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين في مجال القطاع الصحي مستعرضة أهم الفرص الاستثمارية المتوفرة والمطلوبة في المملكة خاصة في مجال صناعة الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية.كما شارك في أعمال المنتدى علي المديفع مدير إدارة استقطاب الاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية والدكتور عادل الصياد استشاري الوبائيات والصحة العامة ورئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة و فاطمة عيسى منسقة برنامج الطبيب الزائر بوزارة الصحة.وفي الجلسة الثانية للمنتدى تم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات الكورية العاملة في القطاع الصحي مع نظرائهم من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين العاملين في نفس القطاعات من أجل بحث أوجه التعاون فيما بينهم وبناء شراكات تجارية لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات الكورية في القطاع الصحي بالمملكة.