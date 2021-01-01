عقدت سفارة جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين بالتعاون مع كل من وزارة الصحة وجمعية رجال الأعمال البحرينية والمعهد الكوري لتطوير الصناعة الطبية، منتدى تحت عنوان «الشراكة الطبية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا 2021» بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والمختصين بالقطاع الصحي من كلا البلدين الصديقين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ووفقا لما ذكرته صحيفة الأيام تضمنت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات ترحيبية لكل من فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وهاي كوان تشونغ سفير جمهورية كوريا لدى المملكة والسيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية مشيدين بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين لاسيما في القطاع الطبي مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بما يتناسب مع تطلعات الجانبين.
وأكد بن هندي في كلمته إن مملكة البحرين حريصة على تنمية العلاقات الاقتصادية مع جمهورية كوريا مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في التمهيد لإقامة شراكات استثمارية وعلاقات تجارية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين.
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التعليقات على لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات .. انطلاق منتدى الشراكة الطبية بين البحرين وكوريا
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