لحل مشاكل البشرة فى الصيف.. إليك طريقة عمل ماسك الطماطم والصبار

يمتلك ماسك الطماطم والصبار القدرة على علاج العديد من مشاكل البشرة التى تظهر خلال فصل الصيف وترطيبها، كما تساعد الطماطم في التخلص من الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.
ونقدم لكم طريقة عمل ماسك الطماطم والصبار الذى يحمى البشرة من أشهر مشاكل الصيف الشائعة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي ”.
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