لتسهيل الهضم.. 9 إرشادات قبل تناول الطعام بشكل سليم



لتسهيل الهضم لتسهيل الهضم

يعاني الكثير من المشاكل الهضمية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل يومي في إدارة تناول الطعام لتهيئة الجهاز الهضمي للعمل بشكل سليم دون أي مشاكل ولذلك نقدم لك اليوم "الإرشادات الرائعة لتناول الطعام ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهضم".







فيما يلي تسعة إرشادات يجب أن تحاولي تبنيها.



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لا تأكل إلا عندما تشعر بالجوع، عندما يتم هضم وجبتك السابقة تمامًا.في بعض الأحيان قد نعتقد أننا جائعون ، ومع ذلك ، قد يكون السبب فقط هو أننا نشعر بالجفاف كن متناغمًا مع جسمك وأعد اكتشاف الشعور بالجوع حقًا.* تناول الطعام في مكان هادئ ومريح، اجلس عندما تأكل وتناول أقل قدر ممكن من الإلهاء: لا تلفاز ولا كتاب ولا هاتف ولا كمبيوتر محمول.* تناول الكمية المناسبة، فكلنا مختلفون ، باحتياجات مختلفة وأحجام معدة مختلفة وسرعات استقلابية مختلفة. استمع إلى جسدك وتناول الطعام فقط للإشارة إلى شعورك بالرضا.* تناول وجبات دافئة . مطبوخ طازجًا بشكل مثالي ولكن طالما أنك تتجنب أي شيء يخرج مباشرة من الثلاجة ، فسوف تحافظ على قوتك الهضمية وهذا يسمح للإنزيمات الهضمية بالعمل بكفاءة.* تناول أطعمة عالية الجودة. تأكد من أن وجبتك مليئة بالعصارة أو الزيتية قليلاً لأن ذلك سيسهل عملية الهضم ويحسن امتصاص العناصر الغذائية. تجنب الأطعمة شديدة الجفاف.* لا تأكل الأطعمة غير المتوافقة معًا. قد يؤدي هذا إلى اضطراب في المعدة. بعض الأطعمة غير المتوافقة هي الفواكه والحليب والأسماك والحليب ، إلخ.* كن حاضرا عند تناول الطعام. استخدم كل حواسك الخمس. خذ وقتًا لتقدير رائحة وجبتك ، وشكل طبقك ، وملمس طعامك ، والنكهات المختلفة ، والأصوات التي تصدرها عند تناول الطعام.* لا تأكل بسرعة لا تبتلع طعامك فقط ، خذ وقتك في المضغ. يعتبر المضغ خطوة أساسية في عملية الهضم.* تناول الطعام في أوقات منتظمة. الطبيعة تحب الدورات والانتظام لذا يجب عليك الالتزام!