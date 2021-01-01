لبشرة لامعة ونقية .. تعرفي على خطوات ماسك الشوكولاتة



ماسك الشوكولاتة ماسك الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة لها فوائد صحية هائلة، ويمكن أن تمنحك بشرة صحية ومتوهجة وخالية من العيوب .



وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الكاتيكين والبوليفينول والفلافانول، وهذه المركبات العضوية تجعله من مضادات الأكسدة القوية، وتحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وتساعدك الشوكولاتة الداكنة على محاربة التوتر، ويمكن لمستخلصات الكاكاو التي تعالج بعض الأمراض الجلدية.



طريقة تحضير ماسك الشوكولاتة..

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