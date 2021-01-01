

لا تتجاهل هذه النصيحة.. هل الرغبة في النوم بعد تناول أي وجبة تنذر بمرض؟ لا تتجاهل هذه النصيحة.. هل الرغبة في النوم بعد تناول أي وجبة تنذر بمرض؟

ترتبط الرغبة في النوم بعد تناول وجبة دسمة بعمل الأوركسين -ناقل عصبي تنشيطي أو تنبيهي- في جسم الإنسان. هذه المادة تنظم اليقظة والإثارة والشهية. كما أوضح عالم الغدد الصماء بافيل بارانوف، على صفحته على إنستجرام.



يتم إنتاج الأوركسين في منطقة ما تحت المهاد -منطقة في منتصف دماغنا- ويؤثر على عمليات التمثيل الغذائي والإيقاعات اليومية والحاجة إلى النوم.



وأوضح بارانوف أنه يحفز أيضًا أجزاء الدماغ التي تلعب دورًا مهمًا في اليقظة وتكون قادرة على زيادة الجوع. بحسب موقع tvzvezda.

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قال اختصاصي الغدد الصماء: «إن الوجبة الكثيفة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، خاصة البسيطة منها، تتحول إلى قمع لنشاط الأوركسين وظهور الرغبة الشديدة في النوم».نصيحة مهمةوحتى لا يكون من المغري الاستلقاء بعد الوجبة، ينصح بارانوف بتقسيم الكمية الإجمالية للكربوهيدرات المستهلكة إلى عدة وجبات على مدار اليوم. والحفاظ على توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفضيل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.ومؤشر الجلايسيمي هو معيار لقياس كيفية تأثير كميات محددة من الطعام على نسبة الجلوكوز في الدم. وعلى نسبة الأنسولين في الدم الذي يتناسب تناسبًا طرديًا مع نسبة الجلوكوز في الدم.