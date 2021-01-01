لامبورجيني تودع أفينتادور بإصدار نهائي حصري

المربع نت – أعلنت لامبورجيني عن طرح إصدار نهائي لتوديع موديل أفينتادور بعد عشرة أعوام من طرحه في الأسواق، تمهيداً لطرح موديل رائد جديد للعلامة الإيطالية.. وستصنع لامبورجيني 600 نسخة فحسب من إصدار Ultimae الأخير.
ويجمع الإصدار الجديد بين الأداء المذهل لنسخة SVJ والتصميم الهادئ نسبياً لنسخة أفينتادور S، ولنقفز للأرقام .. أفينتادور Ultimae الجديدة ستتوفر بمحرك V12 سعة 6.5 لتر بقوة 780 حصان وعزم 720 نيوتن متر.
السيارة أخف وزناً بـ 25 كيلوجرام من فئة أفينتادور S، مع نظام دفع كلي وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.8 ثانية، بسرعة قصوى 355 كلم\س.
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