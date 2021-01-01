لأول مرة قبل بدئها.. التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بساعات.







وقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد حوالي 10 أيام من الامتحان الأخير.

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وبناءً على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، فمن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال منتصف شهر أغسطس 2021.حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامةنفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وجود أي نية لدى الوزارة بـ تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر انعقاد امتحانات الثانوية العامة من يوم 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال وزير التربية والتعليم : تنسيق الشعبتين العلمية والأدبية "مختلف" ، ولذلك وضعنا امتحانات العربي واللغة الأولى في أيام مختلفة لكل شعبة.وأضاف وزير التربية والتعليم : يا ريت مانتكلمش في الموضوع ده تاني لأن الامتحان فاضل له 9 أيام محتاجين تركيز في المذاكرة فقط.جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائيوفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي الذي اعتمده رسميا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وشدد على عدم تغييره.جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلميةالسبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا).الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 لـ12 ظهرا).الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا).السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا).إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبيةالأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفينالأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.الأربعاء 14 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.الخميس 15 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.السبت 17 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.الأحد 18 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجياالأحد 11 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.الثلاثاء 13 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.الخميس 15 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.الأحد 18 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.