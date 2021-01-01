

لأول مرة في مصر .. UGT تطلق استراتيجيتها لتطوير خط إنتاج الثلاجات بحلول رقمية لأول مرة في مصر .. UGT تطلق استراتيجيتها لتطوير خط إنتاج الثلاجات بحلول رقمية

أعلنت مجموعة يونيون إير جروب تكنولوجي UGTالشركة الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية في مصر اليوم عن رؤيتها الإستراتيجية لتطوير خط إنتاج الثلاجات اعتماداً على الحلول الرقمية الحديثة التي يتم طرحها لأول مرة في السوق المصري.



تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق الحملة المجانية لصيانة ثلاجات نوفروست Zero شكاوى التي تشمل عدد من المحافظات هي الدلتا والقاهرة والإسكندرية والبحيرة ومختلف مدن الصعيد عبر 25 مركز صيانة متنقل ، وتتيح لكافة المستخدمين الصيانة وتوفير قطع الغيار مجاناً.



وتنفذ المجموعة حالياً خطة طموحة في تطوير خط إنتاج الثلاجات بوجه عام تستند على أساس تعزيز إستخدام الحلول الرقمية الحديثة والتقنيات المبتكرة في توفير منتجات تتناسب مع متطلبات المستخدمين في السوق المصري، حيث تم إضافة خاصية البلوتوث لإجراء المكالمات وتشغيل الملفات الصوتية ، بالإضافة إلى تزويد كافة منتجات المجموعة من الثلاجات بتكنولوجيا UVالتي تعمل على قتل الفيروسات وحفظ الأطعمة طازجة لفترات زمنية أطول والقضاء على البكتيريا ، وبشأن توفير استهلاك الكهرباء فقد زودت المجموعة كافة موديلات الثلاجات بتقنية الـinverter.

قد يعجبك أيضا...

وصرح المهندس يوسف عثمان عضو مجلس إدارة مجموعة UGT قائلاً:" إننا ندرك تماماً أهمية الدمج مابين التكنولوجيا المبتكرة ومواكبة المتغيرات المتلاحقة في عادات المستهلكين واستراتيجية تطوير منتجات المجموعة بوجه عام وخط إنتاج الثلاجات بوجه خاص ، من هذا المنطلق فإننا نوفر اليوم للسوق المصري باقة متكاملة من الموديلات والإمكانيات الفنية التي تلبي متطلبات وأذواق كافة المستخدمين ، مشيراً إلى أن هذه الرؤى تتماشى مع مرحلة التعافي الاقتصادي بعد فترة طويلة من الإنكماش في نسب المبيعات بسبب الجائحة العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 ، وتلبية لزيادة الطلب التي ظهرات واضحة خلال الربع الأول من العام الجاري ".أضاف :" إننا نعمل في معامل الأبحاث والتطوير على تحقيق رؤيتنا المستقبلية من خلال الإعتماد الكامل على دمج مبتكر للتكنولوجيا الحديثة في كافة منتاجتنا بوجه عام والثلاجات بوجه خاص خلال الفترة المقبلة ، وعن التقنيات الجديدة في الثلاجات فإنه من المقرر أن يتم إضافة خاصية الواي فاي للربط مع تطبيقات الهواتف المحمولة ، وذلك بعد أن تم إعادة تصميم لدورتي التبريد والهواء التي ساعدت على زيادة كفاءة الأجهزة وخفض المشاكل الفنية، موضحاً أن هذا التطوير يتزامن مع حملة Zero شكاوى التي تتبناها المجموعة حالياً إلتزاماً منها برفع كفاءة خدمات مابعد البيع والدعم الفني للمستهلكين".