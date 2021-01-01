كيف تختار شريك حياتك المناسب .. أستاذ طب نفسي يجيب

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كيف تختار شريك حياتك المناسب

من الطبيعي أن تكون علاقات الزواج المبنية على الاختيار الصحيح مع الحب، قوية وتستطيع مواجهة الشائعات والأزمات التى تواجه عش الزوجية طوال الحياة .



وفى هذا الإطار نكشف أسس اختيار شريك الحياة المناسب حيث قال دكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن هناك الكثير من الاختبارات التى تتم قبل الزواج للتأكد من توافق الزوجين وعدم الاكتفاء بمشاعر الحب والرغبة فى الزواج من الطرف الآخر فيجب أن يكون شريك حياة وليس مجرد زوج.



وأوضح “بحري ” فى تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد ” الإخباري، أن هناك اختباراً خاصاً للتوافق الزوجى يجري فى دول عديدة ولكن للأسف غير مُنتشر فى مصر ، هذا الاختبار عبارة عن مقياس يتم من خلاله كشف مدى التوافق بين صفات وطباع الطرفين قبل الزواج ويطلق عليها “مقياس التوافق الزواجى” مما يقلل من فرص حدوث المشاكل والطلاق فيما بعد.



وأضاف أستاذ الطب النفسي، أنه في بعض الحالات الأخرى ينوى أحد الطرفين خديعة الطرف الآخر ويمكن كشف حقيقته من خلال التركيز الدقيق فى تصرفاته وعلاقته بأصدقاء وصفات أصدقائه المقربين ومن الصفات المهمة التى يجب توافرها فى الرجل حتى لو بقدر بسيط هى الطموح لأن من مسئوليات الرجل الإنفاق على الأسرة وتلبية احتياجاتها ومن ثم يجب أن يهتم بعمله.

المصدر: elbalad

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