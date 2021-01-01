

كيف تحافظ على تكييف سيارتك كيف تحافظ على تكييف سيارتك

يقدم لكم موقع ايجيبت أوتوموتيف مجموعة من النصائح للحفاظ على تكييف سيارتك في ظل ارتفاع الحرارة المستمرة.





1- لا تقم بتشغيل التكييف قبل تشغيل محرك السيارة ووصوله إلى درجة الاستقرار.



2- ابتعد عن تشغيل التكييف بعد ركن السيارة في مكان به شمش ويغلب عليه ارتفاع درجات الحرارة، وعليك أن تفتح زجاج السيارة أولاً لخروج الهواء الساخن.

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3- لا تترك أي آثار للتراب داخل السيارة، لأن التراب يتسرب إلى المكيف ويؤدي إلى فساد الفلتر، ما يؤثر على كفاءة عمل التكييف.4- احرص على تنظيف فلاتر التبريد بانتظام للحفاظ عليها من التلف.5- احرص على فحص غاز الفريون داخل التكييف بشكل دوري.6- تنظيف جميع فلاتر السيارة بشكل دائم، وخاصة الفلاتر المتعلقة بالتبريد.7- عند ترك السيارة وركنها بأحد الشوارع أو الأماكن احرص على حجب أشعة الشمس عن زجاج السيارة باستخدام عازل، وذلك لسرعة تبريد الهواء داخل السيارة عند تشغيله8-ابتعد تماما عن تشغيل المكيف والسيارة سرعتها أقل من 4 كم في الساعة، وذلك للحفاظ على (الكومبريسور).9 لا تشغل التكييف في الصيف فقط، وإنما احرص على تشغيل مكيف السيارة مرة واحدة على الأقل في الشتاء، حتى تمنع الأتربة من التراكم في المكيف الخاص بسيارتك، ما يؤدي إلى تلفه سريعا