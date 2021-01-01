كيا تحقق أعلى مبيعات أمريكية في تاريخها هذا العام

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كيا تحقق أعلى مبيعات أمريكية في تاريخها هذا العام

المربع نت – تستمر كيا في تسجيل أرقام قياسية جديدة لمبيعاتها حول العالم، مع إعلان كيا أمريكا عن تحقيقها لأعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة بـ 378,511 سيارة.

كما سجلت كيا أعلى مبيعات أمريكية شهرية في تاريخها في يونيو 2021 بـ 68,486 سيارة، وهي زيادة 43.1% عن يونيو 2020.

خلال يونيو، السيارة الأعلى مبيعاً لكيا كانت سبورتاج بـ 11,828 نسخة، متبوعة بسيراتو بـ 11,482 نسخة، وكيا K5 بـ 8,641 نسخة، وتيلورايد 7,613 نسخة، وسورينتو بـ 7,405 نسخة.

على مدار الستة أشهر الأولى من العام، السيارة الأعلى مبيعاً هي سيراتو بـ 62,159 نسخة، وسبورتاج بـ 53,374 نسخة، وK5 بـ 51,120 نسخة، كما ارتفعت مبيعات تيلورايد بـ 79% في النصف الأول من العام.

كما أشارت كيا إلى بيع جميع نسخ الإصدار الأول الفاخر لسيارة EV6 الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة خلال ساعات معدودة من فتح باب الطلب عليهم، وتنوي كيا إنتاج 1500 منهم، وسيبدأ توصيلهم في الربع الأول من 2022.

المصدر: المربع نت

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