كيا تحقق أعلى مبيعات أمريكية في تاريخها هذا العام

المربع نت – تستمر كيا في تسجيل أرقام قياسية جديدة لمبيعاتها حول العالم، مع إعلان كيا أمريكا عن تحقيقها لأعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة بـ 378,511 سيارة.
كما سجلت كيا أعلى مبيعات أمريكية شهرية في تاريخها في يونيو 2021 بـ 68,486 سيارة، وهي زيادة 43.1% عن يونيو 2020.
خلال يونيو، السيارة الأعلى مبيعاً لكيا كانت سبورتاج بـ 11,828 نسخة، متبوعة بسيراتو بـ 11,482 نسخة، وكيا K5 بـ 8,641 نسخة، وتيلورايد 7,613 نسخة، وسورينتو بـ 7,405 نسخة.
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