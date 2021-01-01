كرة سلة - أوجستي يعلن رحيله عن الزمالك ويشكر رئيس النادي والجماهير

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كرة سلة - أوجستي يعلن رحيله عن الزمالك ويشكر رئيس النادي والجماهير

أعلن أوجستي بوش المدير الفني لفريق رجال سلة الزمالك رحيله وعدم تمديد تعاقده بعد نهاية الموسم.

ونجح أوجستي في تحقيق لقبي دوري السوبر وبطولة إفريقيا للأندية مع الزمالك.

وكتب أوجستي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "في هذا اليوم أعلن قراري بعدم تمديد تعاقدي مع الزمالك".

وأوضح "كان موسم كابوسا ولكنه انتهى بأفضل طريقة ممكنة، سوف أحتفظ بالذكريات الرائعة".

وتابع "أود أن أشكر حسين لبيب رئيس النادي ومجلسه على كل مجهوداتهم التي بذلوها للنادي في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف "ممتن جدا بالحصول على فرصة العمل مع تلك المجموعة الرائعة من اللاعبين والجهاز الفني".

وشدد "تركيزهم الشديد على أهدافنا المشتركة كان سببا رئيسيا في نجاحنا في النهاية".
واختتم تصريحاته "إلى جماهير الزمالك أشكركم على ذلك الحب والدعم".

المصدر: فى الجوال

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