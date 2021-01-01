كرايسلر تدشن كروس أوفر اختبارية كهربائية بمدى 800 كيلومتر

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صورة الخبر: كرايسلر تدشن كروس أوفر اختبارية كهربائية بمدى 800 كيلومتر
كرايسلر تدشن كروس أوفر اختبارية كهربائية بمدى 800 كيلومتر

المربع نت – دشنت كرايسلر أول سيارة كهربائية في تاريخ العلامة، وهي كروس أوفر اختبارية قد تمهد للغة تصميم العلامة في المستقبل.

وقد استثمرت مجموعة ستيلانتس لدعم مشروع إنعاش علامة كرايسلر بعد انهيار مبيعاتها العالمية بسبب تقادم موديلاتها ومحركاتها وأنظمتها التقنية.

بالنسبة لتصميم سيارة كرايسلر الجديدة، فيتميز بشبك أمامي أملس ومصابيح أمامية ضيقة وسقف مائل رشيق وجنوط كبيرة الحجم.

الداخلية أكثر مستقبلية بمراحل، بـ 7 شاشات لمسية مختلفة!، 5 في الأمام و2 في الوراء، تشمل لوحة عدادات رقمية وشاشة ترفيهية مركزية وشاشة أخرى أمام الراكب الأمامي.

وتشير التقارير إلى استناد السيارة لمنصة كهربائية خاصة بها وبطاريات 101 إلى 118 كيلوواط\س بمدى أقصى 800 كيلومتر لكل شحنة.

صورة الخبر: كرايسلر تدشن كروس أوفر اختبارية كهربائية بمدى 800 كيلومتر

المصدر: المربع نت

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