المربع نت – دشنت كرايسلر أول سيارة كهربائية في تاريخ العلامة، وهي كروس أوفر اختبارية قد تمهد للغة تصميم العلامة في المستقبل.
وقد استثمرت مجموعة ستيلانتس لدعم مشروع إنعاش علامة كرايسلر بعد انهيار مبيعاتها العالمية بسبب تقادم موديلاتها ومحركاتها وأنظمتها التقنية.
بالنسبة لتصميم سيارة كرايسلر الجديدة، فيتميز بشبك أمامي أملس ومصابيح أمامية ضيقة وسقف مائل رشيق وجنوط كبيرة الحجم.
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التعليقات على كرايسلر تدشن كروس أوفر اختبارية كهربائية بمدى 800 كيلومتر
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