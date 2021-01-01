في الشهر الماضي كانت شركة هواوي قد أعلنت عن القلم Huawei M‑Pencil 2 بجانب أجهزتها اللوحية الجديدة MatePad وMatePad Pro اللذين يعملان بنظام HarmonyOS 2، والآن أكدت الشركة أن هذا القلم متوافق مع أجهزة MatePad الجديدة ومتوافق أيضا للعمل على هواتف Mate 40 وذلك من خلال فيديو ترويجي نشرته الشركة على شبكة Weibo.
القلم Huawei M-Pencil 2
هذا الفيديو الذي تم مشاركته على Weibo يعرض لنا شخصا يستخدم قلم Huawei M‑Pencil 2 للرسم على جهاز لوحي ويتحول بسلاسة إلى الهاتف Mate 40 Pro ثم Mate 40 Pro+، ويعرض لنا أيضا أهم مميزات هذا القلم والتي تتمثل في طبقة فضية مع طلاء مضاد لبصمات الأصابع ولديه طرف جديد مطلي بالبلاتين.
وعلاوة على ذلك فإن هذا القلم يحتوي على 4096 مستوى من الضغط وحساسية الإمالة ويضم زر 360 درجة يتواجد مكان موضع إصبعك وهذا الزر يسمح لك بالتبديل بين الفرشاة والممحاة بكل سهولة.
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التعليقات على قلم Huawei M‑Pencil 2 أصبح متوافقا مع هواتف Mate 40
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