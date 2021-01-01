

قلق أمريكي من تهديد السلالات المتحورة لـ كورونا للتعافي الاقتصادي قلق أمريكي من تهديد السلالات المتحورة لـ كورونا للتعافي الاقتصادي

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن قلق بلادها من تهديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا للتعافي الاقتصادي.



جاء ذلك عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي استضافته مدينة البندقية بإيطاليا.



وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت يلين للصحفيين: "نحن قلقون للغاية بشأن سلالة دلتا والمتغيرات الأخرى التي يمكن أن تظهر وتهدد الانتعاش".

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وأضافت "نحن اقتصاد عالمي متصل ومتشابك، ما يحدث في أي جزء من العالم يؤثر على جميع الدول الأخرى".يذكر أن مجموعة العشرين، قالت أمس السبت، إن آفاق الاقتصاد تحسنت منذ آخر لقاء لقادة المجموعة في أبريل الماضي، لكنها حذرت من أن سلالات جديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19" قد تهدد التعافي.وذكر البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية "نؤكد مجدداً اعتزامنا استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا"، وفقا لوكالة "رويترز".كما أيدت المجموعة اتفاقا عالميا على ضرائب الشركات اتفقت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الشهر، يتضمن فرض ضريبة على الشركات بنسبة 15% على الأقل.