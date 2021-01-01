أصدرت أم تحذيرا للآباء بعد وفاة ابنتها البالغة من العمرعامين بسبب ابتلاع بطارية جهاز التحكم عن بعد، حيث توفيت هاربر لي فانثورب، من ستافوردشاير بإنجلترا، في 23 مايوالماضى بعد ساعات من ابتلاع البطارية وتسرب الحمض داخلها جسمها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وقالت الأم ستايسي نيكلين إنها لم تدرك أن ابنتها ابتلعت البطارية حتى عثرت على جهاز التحكم عن بعد مع بطارية مفقودة في غرفة نومها، وتذكرت كلمات ابنتها الأخيرة لها: "أمي ، أحتاجك".
وكانت أختها الكبرى ، جيمي لي نيكلين هولمي، تراقبها، وقالت إن رأس طفلتها يتأرجح فجأة إلى الوراء قبل أن تبدأ في تقيؤ الدم.
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التعليقات على قصة طفلة بريطانية توفيت بسبب ابتلاع بطارية ريموت كونترول
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