قراصنة يطالبون بملايين الدولارات للإفراج عن بيانات شركات

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قراصنة يطالبون بملايين الدولارات للإفراج عن بيانات شركات

طالب قراصنة إنترنت، يشتبه بمسؤوليتهم عن هجوم ببرامج تطالب بدفع فدى أصاب مئات الشركات في أميركا والعالم، بمبلغ 70 مليون دولار لتحرير البيانات التي استولوا عليها.

ونشرت عصابة تنشط في جرائم الإنترنت تحمل اسم "ريفيل" الطلب على مدونتها في وقت متأخر الأحد.

وقال ألان ليسكا الخبير في شركة "ريكورد د فيوتشر" لأمن الإنترنت، إن الرسالة تبدو حقيقية، مشيرا إلى أن "ريفيل" تستخدم تلك المدونة منذ العام الماضي، حسبما نقلت "رويترز".

بايدن يعلّق

وتعليقا على عمليات الاختراق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأميركية يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية تعرضت له مئات المؤسسات الأميركية.

وأوضح بايدن: "لسنا متأكدين من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم".

وأضاف: "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية لكننا لسنا متأكدين بعد".
وبيّن بايدن أنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأميركية لإجراء تحقيق، لافتا إلى أن الولايات المتحدة سترد إذا خلصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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