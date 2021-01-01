طالب قراصنة إنترنت، يشتبه بمسؤوليتهم عن هجوم ببرامج تطالب بدفع فدى أصاب مئات الشركات في أميركا والعالم، بمبلغ 70 مليون دولار لتحرير البيانات التي استولوا عليها.
ونشرت عصابة تنشط في جرائم الإنترنت تحمل اسم "ريفيل" الطلب على مدونتها في وقت متأخر الأحد.
وقال ألان ليسكا الخبير في شركة "ريكورد د فيوتشر" لأمن الإنترنت، إن الرسالة تبدو حقيقية، مشيرا إلى أن "ريفيل" تستخدم تلك المدونة منذ العام الماضي، حسبما نقلت "رويترز".
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التعليقات على قراصنة يطالبون بملايين الدولارات للإفراج عن بيانات شركات
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