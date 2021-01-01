قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” على إلغاء الأشواط الإضافية خلال مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته فى 17 يوليو الجاري بالمغرب .



وقرر الكاف اللجوء إلى الركلات الترجيحة مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلي لمباراة نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالتعادل بين الفريقين على عكس ما كان يتم فى السنوات الماضية .



تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” خطابا من اتحاد الكرة يطلب فيه بتقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية حال تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية.

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وكان الكاف حدد 17 يوليو المقبل موعدا لنهائي دوري أبطال إفريقيا ويقام على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء .وجاء خطاب اتحاد الكرة إلى الكاف بشأن تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو ودخوله الفقاعة يوم 17 يوليو وهو نفس يوم المباراة النهائية وبالتالي سيحرم المنتخب من جهود نجوم الأهلى والمرشح تواجد 4 عناصر به مع المنتخب الأولمبي وعلى رأسهم الحارس الكبير محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر .ويبحث الكاف الآن موقف تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا وسيتم حسم الأمر بشكل نهائي ورسمي خلال الأيام المقبلة.وينتظر اتحاد الكرة رد الكاف خلال الفترة المقبلة، ويأمل الجبلاية في موافقته على تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى يتمكن المنتخب الأولمبي من تواجد لا عبى الأهلي معه في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .