

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو القادم Reno6 Z قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو القادم Reno6 Z

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية، والذي سيأتي تحت مسمى Reno6 Z، ومن المقرر أن يتم إطلاقه فى 21 من الشهر الحالي.



وبحسب ما ذكره موقع "GSMarena" التقني، رصدت العديد من التسريبات مواصفات هاتف أوبو المرتقب Oppo Reno6 Z، فيما قام المسرب الشهير إيفان بلاس Evan Blass، بمشاركة العديد من الصور للهاتف القادم والتي تؤكد بعض المواصفات الرئيسية للجهاز.



مواصفات هاتف Oppo Reno6 Z

كشف المسرب العالمي إيفان بلاس عن أهم مواصفات هاتف أوبو القادم Reno6 Z، والذي سيحصل على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بدقة 1080 بكسل+، بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، ومن المفترض أن يكون هذا الجهاز مزودًا بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.

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وسيحتوي هاتف أوبو Reno6 Z، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.وتؤكد الصفحات الترويجية،على أن هاتف أوبو Reno6 Z، سيعمل بمعالج من نوع Dimensity 800U، من إنتاج شركة ميديا تيك، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.وسيحزم هاتف أوبو Reno6 Z، بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، والتي ستدعم شحن فلاش VOOC، بقدرة 30 وات، كما يقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويحتوي الهاتف على مقبس سماع الرأس 3.5 ملليمتر، ومنفذ شحن من نوع USB-C.سعر هاتف أوبو Oppo Reno6 Zوبالنسبة للسعر، من المتوقع أن تطرح أوبو هاتف Reno6 Z، مقابل سعر حوالى 410 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و400 جنيه مصري).