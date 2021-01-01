

قبل أيام من الكشف الرسمي.. هيونداي تطلق فيديو تشويقيًا لإلنترا N موديل 2022 قبل أيام من الكشف الرسمي.. هيونداي تطلق فيديو تشويقيًا لإلنترا N موديل 2022

في الأسبوع الماضي، أصدرت هيونداي مقطع فيديو تشويقيًا غامضًا يلمح إلى شيء قادم من الصانعة الكورية، والآن أصدرت فيديو آخر يكشف أنها تستعد لإطلاق السيارة إلنترا N عالية الأداء، ويأتي ذلك الفيديو قبل أيام من الكشف الرسمي الذي حددت موعده يوم 14 من يوليو الجاري في بث مباشر على الإنترنت.



يُظهر الفيديو التشويقي صورة ظلية مبسطة للسيارة إلنترا N الجديدة، مع عشرات الاختصارات المختلفة المكونة من ثلاثة وأربعة حروف، ورغم أنها لم توضح ما تشير إليه هذه الحروف، فمن المتوقع أنها اختصارات لبعض التقنيات والأنظمة التي ستتزود بها السيارة، فعلى سبيل المثال هناك الاختصار ELSD الذي قد يشير إلى الترس التفاضلي الإلكتروني محدود الانزلاق.



لكن الفيديو لا يقتصر على ذلك فقط، بل إننا نسمع في خلفية الصورة صوت محرك السيارة، وهو يبدو واعدًا بأداء عالٍ. ورغم أن هيونداي لم تكشف عن تفاصيل الأداء الخاصة بسيارتها، فالمتوقع أن تحصل على المحرك نفسه الموجود في كونا N، وهو محرك تربو سعة 2 لتر بقوة 275 حصانًا، وسيتم نقل القوة إلى العجلات الأمامية إما من خلال ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ثماني سرعات.



