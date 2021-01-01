كشف برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، عن حالة نادرة لشاب مصري لا يستطيع التحدث باللغة العربية مطلقا، ويتحدث فقط باللغة الإنجليزية.
وأوضحت ندى النيل، والدة بيبرس، أنها "ولدت ابنها في الإمارات وحملت فيه وهي في سن الأربعين، بعدها أصيب بمرض غريب عندما كان عمره 9 أشهر، حيث قال الأطباء إنه مرض نادر، وبحثت عن علاج له لمدة شهر".
وأشارت الوالدة إلى أن ابنها حاليا في الصف الثاني الإعدادي، ويدرس في مدرسة دولية، ويرفض تعلم أي لغات أخرى.
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التعليقات على في حالة نادرة.. مرض يمنع شابا مصريا من التكلم بالعربية أو أي لغة أخرى غير الإنجليزية
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