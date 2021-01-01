

في حالة نادرة.. مرض يمنع شابا مصريا من التكلم بالعربية أو أي لغة أخرى غير الإنجليزية في حالة نادرة.. مرض يمنع شابا مصريا من التكلم بالعربية أو أي لغة أخرى غير الإنجليزية

كشف برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، عن حالة نادرة لشاب مصري لا يستطيع التحدث باللغة العربية مطلقا، ويتحدث فقط باللغة الإنجليزية.



وأوضحت ندى النيل، والدة بيبرس، أنها "ولدت ابنها في الإمارات وحملت فيه وهي في سن الأربعين، بعدها أصيب بمرض غريب عندما كان عمره 9 أشهر، حيث قال الأطباء إنه مرض نادر، وبحثت عن علاج له لمدة شهر".



وأشارت الوالدة إلى أن ابنها حاليا في الصف الثاني الإعدادي، ويدرس في مدرسة دولية، ويرفض تعلم أي لغات أخرى.

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وصرح الشاب بيبرس، باللغة الإنجليزية، أن" اسمه بيبرس، وهو مصري ولد في الإمارات، وعمره خمسة عشر عاما"، لافتا إلى "أن الإنجليزية هي لغته الرئيسية وتعلمها عندما كان صغيرا، ويجد صعوبة كبيرة في أن يتخطاها إلى لغة أخرى، ويرفض كل ما تعلمه في اللغة العربية لأن هذه اللغة أتعبته كثيرا، وكذلك تعب من لغات أخرى".وأكد بيبرس أنه "يفضل أن يبقى مع اللغة الإنجليزية، وأنه يريد أن يصبح مبرمجا لأنه يهتم بالإلكترونيات والرسوم المتحركة".