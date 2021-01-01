

في الصيف.. كيف تقضي على النمل بهذه الطرق الطبيعية؟ في الصيف.. كيف تقضي على النمل بهذه الطرق الطبيعية؟

تعاني بعض السيدات من انتشار النمل في المنزل وخاصة عند بداية فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة الذي يجعل المنازل فريسة سهلة للنمل، ويتأذى من هذه الحشرات الكثير من الأشخاص وخاصة مع وجود أطفال يكون الضرر أكبر.



أفاد موقع "موميبوتامس" الأمريكي، في تقريرا له عن مكافحة الحشرات المنزلية، يعتقد بعض الناس أن المبيدات هي الوسيلة المثلى للقضاء على النمل، إلا أن هناك طرقا طبيعية يمكن استخدامها للتخلص من النمل بسهولة.



وأضاف التقرير أن تعتمد بعض الطرق التي يمكن استخدامها للقضاء على النمل، الذي يهاجم المنازل، على زيوت وخلطات طبيعية ومنها:

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١ - خليط بورات الصوديوم والسكر:يمكن تجهيز هذا الخليط خلال دقائق وهو عبارة عن خليط يضم نصف كوب من السكر وملعقة ونصف من بورات الصوديوم يضاف لها كوب ونصف من الماء الدافئ.يتم إذابة الخليط جيدا وغمر قطع من القطن داخله ثم وضعها على المكان الذي يوجد به النمل عدة مرات.٢ - الزيوت العطرية:يجب عليك أن تبحث عن الممرات الخاصة بالنمل، التي تربط بين مصدر الطعام مستعمرات النمل وقطع هذا الممر باستخدام بعض الزيوت، التي تجعلها غير قادرة على الوصول إلى مصدر الطعام.ومن هذه الزيوت زيت النعناع وزيت شجرة الشاي، وزيت القرنفل وزيت الليمون، وجميعها يتم رشها في مكان تجمع النمل.٣ - الخل الأبيض:يمكن استخدام الخل الأبيض في مكافحة النمل بفضل رائحة النفاذة التي تجبر حشرات النمل على الفرار من الأماكن، التي يتم رشها به.ويتم تحضير خليط الخل الأبيض عن طريق إضافة ربع كوب من الخل الأبيض مع ربع كوب من الماء مع قطرات من الزيوت العطرية، وأبرزها زيت القرنفل.٤ - خليط السكر والصودا:يعتمد هذا الخليط على استخدام المركبات الحمضية مع السكر لجذب النمل، الذي ينقل مكونات الخليط إلى مستعمراته ثم يبدأ في تناول السكر،المخلوط بالصودا بصورة تقود إلى التخلص منه.٥ - خليط عصير الليمون:يمكن تحضير هذا الخليط بواسطة إضافة الليمون إلى الماء مع قطرات من الزيوت العطرية، ورشه على تجمعات النمل.