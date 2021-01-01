في الصيف.. طرق العناية بالبشرة الدهنية ومنع رائحة العرق



النظافة الشخصية في فصل الصيف النظافة الشخصية في فصل الصيف

تهتم الكثير من السيدات والفتيات بالعناية الشخصية خاصة في فصل الصيف وذلك بسبب العرق والرائحة الكريهة التي تتعرض لها طيلة النهار.







ومن خلال التقرير التالي نستعرض نصائح يجب مراعاتها للاهتمام بالنظافة الشخصية في فصل الصيف.

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مشروبات للقضاء على رائحة العرقظهور العرق في الصيف أمر ضروري حتى مع استخدام المزيل اليك طريقة مختلفة لتحسين رائحة الجسم باستخدام وتناول المشروبات الطبيعية التى تجعل "العرق" بدون رائحة مزعجة.القرفة والزنجبيليعتبر مشروب القرفة على الزنجبيل من المشروبات الحارقة للدهون ويزيد من حرق السعرات الحرارية الزائدة إلا أن هذا المشروب يتميز بكونه مشروب يحسن وظائف الجسم كافة بما فيها رائحته فيعمل على تحسين رائحة الجسم وجعل العرق دون رائحة.النعناعتناول النعناع أخضر أو حتى مشروب بعد غليه طازج أو مجفف يعمل على تحسين رائحة الجسم كثيراً باعتباره أحد أهم الأعشاب والخضروات الورقية ذات الرائحة النفاذة العطرة التى تثبت في الجسم ليحسن رائحة العرق كثيرا أو على الأقل جعله دون رائحة.المرمريةيوضع عشب المريمية أو المرمرية في ماء مغلي وذلك ليحضر كوب من المرمرية المغلية التى تعتبر من المشروبات التى تحسن رائحة الجسم، حيث تعتبر المرمرية نبات عطري يساعد على تقليل العرق، وتحسن رائحة الجسم والفم كثيرا لهذا يفضل متابعة تناولها يومياً دون مبالغة.كما يمكن خلط مقدار من زيت الميرمية مع زيت الزيتون، ثم يوزع الخليط على البشرة مواضع العرق لتخفيف الرائحة أو استخدام الميرمية المغلية لغسل منطقة تحت الإبطين لتحسين الرائحة عند ظهور العرق.روتين البشرة في الصيفإذا كنت من الأشخاص ذوي البشرة الدهنية ، فإننا نتفهم مقدار الجهد المبذول في الحفاظ على توهج البشرة ، خاصة خلال موسم الصيف مع الرطوبة الزائدة التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجلد المستمر وتكوين زيت إضافي.1) قشر بشرتك لفتح مسام الجلد وتجنب خلايا الجلد الميتة يحتاج الأشخاص ذوو البشرة الدهنية أيضًا إلى التقشير لأن البشرة الدهنية تجذب المزيد من الأوساخ والحطام مقارنة بأنواع البشرة الأخرى. يمكن أن يسهل المقشر اللطيف التخلص من كل الأوساخ من بشرتك.2) لا تنسي تنظيف بشرتك بمنظف لطيف وفعال لكن تذكر استخدام منتج يناسب نوع بشرتك يمكن لمن لديهم بشرة دهنية استخدام منتجات الهلام أو الجل تجنبي استخدام المنتجات التي تحتوي على كريم لأنها تسد مسامك.