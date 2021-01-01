كشفت تقارير أن كبرى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها فيسبوك وجوجل و تويتر في طريقها للانسحاب من هونج كونج، وذلك بسبب مشروع قانون مقترح سيحد من جمع البيانات الشخصية واتخاذ إجراءات صارمة ضد بروتوكول للبيانات على الإنترنت يسمى doxxing .
وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن شركات فيسبوك وجوجل تويتر مع شركات تكنولوجيا أخرى قد هددت بالرحيل من هونج كونج، حيث اعترضت الشركات على مشروع قانون ضد بروتوكولdoxxing حيث سيحد من حرية تداول البيانات والمعلومات عن الأفراد او المنظمات ضمن إجراءات جديدة تتخذها الحكومة لحجب هذه البيانات عن جميع المستخدمين.
ويوفر بروتوكول doxxing الكشف العلني عن المعلومات الشخصية عن أى فرد أو منظمة وتوفير المعلومات عبر البحث على الإنترنت، والبحث في قواعد البيانات المتاحة للجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيسبوك وجوجل وتويتر في طريقها للرحيل من هونج كونج.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق