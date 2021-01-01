فيديو| في مشهد نادر.. ظهور «دوامات» فوق البحر

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فيديو| في مشهد نادر.. ظهور «دوامات» فوق البحر

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو يظهر مشهد طبيعي نادر الحدوث في روسيا.

شهد سكان نوفوروسيسك تشكل دوامات وأعاصير فوق سطح البحر، حيث لوحظت ظاهرة طبيعية نادرة لخطوط العرض في خليج تسيميسكوي، في مكان ليس بعيدا عن نوفوروسيسكي الروسية.

وكتب مصور الفيديو على "الإنستجرام": "كن حذرا، ومن الأفضل عدم الذهاب إلى البحر اليوم".

وقام المصور بالتقاط الفيديو من على متن قارب. تُظهر اللقطات دوامة تتشكل على خلفية السماء السوداء.

يذكر أن روسيا تشهد حالة من التقلبات الجزية هذه الأيام، حيث تعرضت لسيول وأمطار وصلت إلى حد غرق المواصلات العامة.

لينك الفيديو :

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CQ56MQBKQZF/?UTM_MEDIUM=COPY_LINK

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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