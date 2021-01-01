تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو يظهر مشهد طبيعي نادر الحدوث في روسيا.
شهد سكان نوفوروسيسك تشكل دوامات وأعاصير فوق سطح البحر، حيث لوحظت ظاهرة طبيعية نادرة لخطوط العرض في خليج تسيميسكوي، في مكان ليس بعيدا عن نوفوروسيسكي الروسية.
وكتب مصور الفيديو على "الإنستجرام": "كن حذرا، ومن الأفضل عدم الذهاب إلى البحر اليوم".
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التعليقات على فيديو| في مشهد نادر.. ظهور «دوامات» فوق البحر
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