أتاح تطبيق تيك توك لمستخدميه تسجيل مقاطع فيديو أطول من المعتاد، فبدلا من حد الدقيقة الواحدة التي كانت تميز التطبيق، أصبح بإمكان المستخدمين تسجيل مقاطع فيديو تصل إلى ثلاثة دقائق.
وكانت شركة "تيك توك" قد أتاحت هذه الخاصية لبعض صنّاع المحتوى منذ شهر ديسمبر لتجربتها، وهذا ما جعل بعض المستخدمين يستغربون من وجود مقاطع فيديو أطول من المعتاد في الفترة السابقة.
وتقول الشركة إنها أتاحت هذه الخاصية لتناسب بعض المستخدمين الذين يقدمون مقاطع فيديو تحتاج لوقت أطول، كمقاطع الطبخ أو تعليم فنون المكياج والذين يلجؤون حالياً إلى تقطيع محتواهم إلى عدة مقاطع فيديو تيك توك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديوهات أطول في "تيك توك".. خطوة نجاح أم فشل؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق