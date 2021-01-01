

فولكس فاجن T-Roc وT-Roc R-Line فيس ليفت تظهران في صور تجسسية فولكس فاجن T-Roc وT-Roc R-Line فيس ليفت تظهران في صور تجسسية

اكتشفت عدسات المصورين السيارتين T-Roc وT-Roc R-Line بفيس ليفت بالقرب من مقر فولكس فاجن في فولسبورج بألمانيا، وبالطبع تم التقاط صور تجسسية لهما تكشف حصولهما على فيس ليفت.



تبدو T-Roc وقد حصلت على مجموعة جديدة من المصابيح الأمامية مع مصابيح نهارية مدمجة، بينما حصلت الشبكة الأمامية على عدد أقل من الأعمدة الأفقية، مع شريط كروم أكثر سمكًا، كما أن زخارف مدخل الهواء أسفل المصابيح أطول بشكل واضح من ذي قبل. أما في الخلف فقد تم تغيير المصد والمصابيح الخلفية، ما يمنح السياة مظهرًا جديدًا.



أما النموذج T-Roc R-Line فقد حصل على نفس التغييرات، بالإضافة إلى أن المصد الخلفي قد تم تغييره قليلاً، مع مآخذ هواء أمامية أكثر عدوانية من ذي قبل، تحاكي تلك المآخذ الضخمة الموجودة في T-Roc R.

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وعلى الرغم من أن التفاصيل حول السيارتين نادرة في الوقت الحالي، فإن بعض التقارير تشير إلى أن السيارتين ستصبحان متاحتين لدى وكلاء فولكس فاجن بحلول ربيع أو صيف 2022، مع وصول T-Roc R بنهاية الخريف.جدير بالذكر أن T-Roc هي سيارة SUV مدمجة تبينيها فولكس فاجن على منصة MQB A1، وقد بدأت الصانعة الألمانية إطلاقها الرسمي الأول في أغسطس 2017، وقدمتها كرابع سيارة SUV لها في أوروبا.