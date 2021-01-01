اكتشفت عدسات المصورين السيارتين T-Roc وT-Roc R-Line بفيس ليفت بالقرب من مقر فولكس فاجن في فولسبورج بألمانيا، وبالطبع تم التقاط صور تجسسية لهما تكشف حصولهما على فيس ليفت.
تبدو T-Roc وقد حصلت على مجموعة جديدة من المصابيح الأمامية مع مصابيح نهارية مدمجة، بينما حصلت الشبكة الأمامية على عدد أقل من الأعمدة الأفقية، مع شريط كروم أكثر سمكًا، كما أن زخارف مدخل الهواء أسفل المصابيح أطول بشكل واضح من ذي قبل. أما في الخلف فقد تم تغيير المصد والمصابيح الخلفية، ما يمنح السياة مظهرًا جديدًا.
أما النموذج T-Roc R-Line فقد حصل على نفس التغييرات، بالإضافة إلى أن المصد الخلفي قد تم تغييره قليلاً، مع مآخذ هواء أمامية أكثر عدوانية من ذي قبل، تحاكي تلك المآخذ الضخمة الموجودة في T-Roc R.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فولكس فاجن T-Roc وT-Roc R-Line فيس ليفت تظهران في صور تجسسية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق