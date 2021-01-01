

فورد تواجه قضية رفعها العملاء منذ 2017 بسبب ارتفاع حرارة موستانج GT350 فورد تواجه قضية رفعها العملاء منذ 2017 بسبب ارتفاع حرارة موستانج GT350

صادق القضاء الأمريكي على قضية رفعها مجموعة من ملاك سيارات فور موستانج شيلبي GT350 يزعمون أن سياراتهم بها عيب مصنعي.



جدير بالذكر أن القضية رفعت أول مرة في مارس 2017، وذكر الملاك أن ناقل الحركة والترس التفاضلي في شيلبي GT350 يعانين من ارتفاع درجة الحرارة عند القيادة على الحلبة بالرغم من تسويق السيارات على أنها “مهيئة للحلبات”، وتؤكد أن الافتقار إلى مبردات ناقل الحركة ووالترس التفاضيلي “يقلل إلى حد كبير من إمكانات القيادة على الحلبة التي تعد بها فورد”.



جدير بالذكر أن الدعوى تتعلق بفئات معينة من شبلبي GT350 لم تحصل على المبردات المذكورة، بينما وفرتها فورد اختيارياً لفئات أعلى من السيارة. ويبدو أن القضية تأخذ مساراً سيجبر فورد على حل المشكلة لعملائها.