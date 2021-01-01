بدأت فورد بالفعل بتوصيل نسخ برونكو للعملاء، ولكن يبدو أن الشركة تواجه بعض العوائق وستعلق الإنتاج.
قالت فورد أن سبب التعليق هو نقص في قطع السيارة، ودون الكشف عن مزيد من التفاصيل فإن نقص الشرائح الإلكترونية قد يكون السبب أو قد لا يكون.
سيستمر تعليق الإنتاج لمدة أسبوعين ريثما تتمكن الشركة
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التعليقات على فود تعلق إنتاج برونكو لنقص قطع أساسية دون إعلان تفاصيل
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