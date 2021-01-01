

فوائد السمسم للحامل وأضراره فوائد السمسم للحامل وأضراره

إليك فوائد السمسم للحامل وكيفية تناول السمسم للحامل بدون حدوث أي أضرار أو أعراض جانبية، تبحث كل سيدة أثناء فترة حملها عن كل ما هو مفيد ويمدها بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها كل من الأم والجنين، ومن ضمن تلك الأغذية هي حبوب السمسم التي تعد غنية بالكثير من الزيوت والمعادن والفيتامينات التي تحتاج إليها الحامل لنمو الجنين بطريقة طبيعية دون أن يؤثر ذلك عليها من الناحية الصحية وتتمتع بأفضل قدر ممكن من القوة والنشاط سواء طوال فترة الحمل أو بعد وضع جنينها، نخبرك اليوم عن أهم فوائد تناول السمسم للحامل وأضرار تناول السمسم على الحمل.



فوائد السمسم للحامل

مصدر جيد للكالسيوم

تبحث الأم الحامل دائماً عن أفضل المصادر الغذائية الغنية بالكاسيوم بخلاف منتجات الألبان والأسماك وغيرها، وقد ثبت أن بذور السمسم يحتوي على نسبة كبيرة من عنصر الكالسيوم التي تحتاج إليه الحامل طوال فترة حملها وخاصة بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وحتى نهاية الحمل.



بما أنه غنياً بالكالسيوم فإنه يساعد الجنين على تكوين العظام بشكل سليم وكذلك الحفاظ على نمو الشعر والأسنان لدى الجنين وكذلك الأظافر، كما يقي الأم من هشاشة العظام في المراحل اللاحقة نتيجة سحب الكالسيوم المستمر من جسمها.

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يحتوي على مجموعة من الفيتاميناتتحتاج المرأة الحامل إلى الفيتامينات طوال فترة الحمل لتعزيز مناعة الجنين ومناعتها أيضاً وكذلك تكوين الخلايا المختلفة بالجسم، ومن أهم الفيتامينات التي يحتوي عليها السمسم هو فيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين ه.يخفف من آلام الحمليساعد السمسم على تخفيف آلام الرحم وآلام الحوض وتلك الآلام التي ترتبط بفترة الحمل، لذلك ينصح للحامل بتناول القليل منه يومياً.يساعد على علاج الدوخةالسمسم غني بالمعادن والأملاح التي تعيد توازن نسب الأملاح في جسم المرأة الحامل، تحدث الدوخة غالباً نتيجة عدم اتزان في الجسم من ناحية الأملاح، وهذا ما يعوضه السمسم.نمو الخلايا اللبنيةوهو من الهام جداً في فترة الحمل لسهولة إدرار الحليب من الأم بعد الولادة، ينصح بتناول السمسم بعد الولادة أيضاً لنفس السبب.يحتوي على قيمة غذائية عاليةإلى جانب أنه غني بالفيتامينات والمعادن فهو يحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية الصحية مثل خلاصة زيت السمسم وغني بكل من أوميجا 3 وأوميجا 6 ومضادات الأكسدة.به نسبة من البروتين ونسبة عالية من الكربوهيدرات.يمنع الإمساكيعد الإمساك في مرحلة الحمل من الأشياء المتعبة جداً للحامل، فعند تناول السمسم بانتظام يساعد ذلك على تليين الجهاز الهضمي بسبب نسبة الدهون الموجودة بالسمسم وبالتالي يقلل من الإمساك أو يمنع حدوثه ويعالج مشاكل القولون المختلفة مثل الإنتفاخ والغازات.يمنع تساقط الشعرتتعرض الحامل كثيراً لمشكلة تساقط الشعر بسبب قيام الجنين بسحب العناصر الطبيعية من جسم الأم وأهمها الكالسيوم والزنك، وقلة تلك العناصر في جسم الحامل يعرضها إلى تساقط الشعر.فوائد السمسم للمرأة الحامل في الأشهر الأخيرةيقلل السمسم من تقلصات الرحم المتعبة في الشهر الأخير من الحمل.يساعد على تليين عضلات الرحم وتسهيل الولادة.يؤدي تناول السمسم إلى توازن ضغط الدم فلا يحدث أي مشاكل أثناء الولادة من حيث الهبوط أو ارتفاع ضغط الدم أو غيره.يساعد على إفراز الحليب عقب الولادة مباشرة.أضرار السمسم للحاملتداولت النساء بعض التحذيرات من تناول السمسم أثناء فترة الحمل بدعوى أنه يساعد على فتح الرحم ويسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة، ولكن كل تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة وإن كان هناك ضرراً واحداً للسمسم فهو يتمثل في زيادة الوزن مع الإفراط في تناوله يومياً.