غوغل تطرح أدوات جديدة لنقل الملفات والصور

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غوغل تطرح أدوات جديدة لنقل الملفات والصور

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية أدوات جديدة لتطبيق "درايف" الخاص بها لإصدار سطح المكتب لمزامنة ونقل الملفات والصور.

أوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أدوات غوغل الجديدة ستكون متوافقة مع نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك" لأجهزة سطح المكتب المختلفة.

وغيرت كذلك غوغل اسم التطبيق ليصبح اسمه "باك آب آند ساينك"، بدلا من غوغل درايف أو درايف فايل ستريم.

يجمع التطبيق الجديد بين أفضل أجزاء النسخ الاحتياطي والمزامنة في تطبيقي غوغل السابقين، حيث يمكنه تحميل ومزامنة الصور ومقاطع الفيديو عبر صور غوغل وكذلك عبر غوغل درايف، سواء عبر التخزين السحابي أو في سعة التخزين الداخلية للجهاز.

وسيكون المستخدم قادرًا على نسخ ملفات درايف على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مع نسخ الملفات المخزنة محليًا للوصول بشكل أسرع.

المصدر: سبوتنيك

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