علاج جرثومة المعدة نهائيا للكبار والصغار



علاج جرثومة المعدة علاج جرثومة المعدة

علاج جرثومة المعدة وهي التي تعرف طبيا باسم بعدوى البكتيريا الملوية البوابية (H. pylori)، انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من جرثومة المعدة وخاصة انها تكثر الإصابة بـ جرثومة المعدة في مرحلة الطفولة، وفيما يلي سنتحدث عن علاج جرثومة المعدة، والتي تعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالقرح الهضمية لدى نصف تعداد سكان العالم.



ولا يعي غالبية الأفراد بـ علاج جرثومة المعدة أو إصابته بها، وإذا أصبت بعلامات وأعراض تدل على الإصابة بقرحة هضمية، فيجب ان تقوم باستشارة طبيبك على الفور تحسبًا بـ إصابتك بـ جرثومة المعدة، وإذا تم تشخيص بالمرض، فيمكن للطبيب ان يصف لك علاج جرثومة المعدة عبر وصف بعض المضادات الحيوية.





علاج جرثومة المعدة

وعادة ما يتم علاج جرثومة المعدة بنوعين على الأقل من المضادات الحيوية المختلفة في نفس الوقت، وذلك للمساعدة في منع البكتيريا من اكتساب مقاومة لنوع معين من المضادات الحيوية، أيضًا، سيصف لك طبيبك أو ينصحك بتناول دواء مثبط للحمض المساعد في شفاء بطانة المعدة.



قد يعجبك أيضا...

علاج جرثومة المعدة بالأدويةويمكن علاج جرثومة المعدة بالأدوية والمضادات الحيوية، ولكن يجب الحصول على روشتة من الطبيب، حيث ان الطبيب هو من سيقرر العلاج الأمثل، والذي يتناسب مع حالتك، وقد يشمل علاج جرثومة المعدة بالأدوية، ما يلي :1- مثبطات مضخات البروتون:ويمكن علاج جرثومة المعدة بهذه الأدوية، حيث انها تحد من إنتاج حمض المعدة، بعض أمثلة مثبطات مضخات البروتون، هي: أوميبرازول (بريلوسيك وغيره) ، إيسوميبرازول (نيكسيوم وغيره)، ولانسوبرازول (بريفاسيد وغيره) وبانتوبرازول (بروتونيكس وغيره).2- حاصرات الهيستامين (H-2):ويمكن علاج جرثومة المعدة باستخدام هذه الأدوية، حيث انها تعمل كمحفز لإنتاج الحمص تسمى الهيستامين، ومن الأمثلة على ذلك السايميتيدين (تاجاميت).3- ساليسيلات البزموت:ويشتهر هذا النوع في علاج جرثومة المعدة أكثر باسم بيبتو بيزموت، ويعمل عن طريق تغليف القرحة وحمايتها من حمض المعدة.علاج جرثومة المعدة نهائيا1- اثبتت الأبحاث أن العسل الأبيض يعمل في القضاء على بكتيريا المعدة، وذلك من خلال تناول ملعقة من العسل الأبيض يوميا على الريق.2- قد يعالج زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية أو جرثومة المعدة، حيث أنه يبقى مستقرًا في حمض المعدة.3- والطريقة الثالثة هي العلاج الضوئي الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في القضاء على بكتيريا الملوية البوابية في المعدة أو جرثومة المعدة.علاج جرثومة المعدة بالأعشابويمكن علاج جرثومة المعدة بالاعشاب، حيث ان استخدام الأدوية و المضادات الحيوية أمرا صعبا بالنسبة لبعض الأشخاص، لما تسببه أعراض مؤرقة، مثل: الغثيان والإسهال، إلا أنه يمكن علاج جرثومة المعدة بالأعشاب، ومنها:1- زيت الزيتون :و يعالج زيت الزيتون جرثومة المعدة، فقد أظهرت دراسة أنه يمتلك قدرات مضادة للجراثيم ضد 8 سلالات من البكتيريا الحلزونية.2- الشاي الأخضر:وأظهرت العديد من الدراسات ان الشاي الأخضر يساعد على قتل جرثومة المعدة، حيث أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة يمنع التهاب المعدة، ويقلل من التهاب المعدة.3- العرقسوس :ويعتبر العرقسوس مشروب طبيعي فعال في علاج جرثومة المعدة، بالإضافة إلى أنه يعالج قرحة المعدة، أو البكتيريا الحلزونية، بالإضافة إلى أنه من التصاق جرثومة المعدة جدار المعدة.4- العسل:ويملك العسل قدرة فعالة في علاج جرثومة المعدة، حيث انه يحتوي على مضادة للبكتيريا.5- الحليب :ويقضي الحليب على جرثومة المعدة، وذلك لما يحتوي من مضادات حيوية تساهم في علاج جرثومة المعدة.6- البروكلي:ويعمل البروكلي على علاج جرثومة المعدة، حيث أن براعم البروكلي تقلل من التهاب المعدة، كما تحد من انتشار البكتيريا، والإصابة بالقرحة.7- الصبار:ويعتبر الصبار علاج فعال لجرثومة المعدة، ويمنع من الأعراض التي تسبب بها جرثومة المعدة مثل: الإمساك، وآلام المعدة، والغثيان، والقيء.8- زيت الليمون:ويعمل استنشاق زيت الليمون على علاج جرثومة المعدة، والتخلص منها نهائيا.متى تموت جرثومة المعدةويعد السؤال الذى يتبادر إلى ذهن الكثيرين من مصابي جرثومة المعدة هو متى تموت جرثومة المعدة وهل تقلل معظم العلاجات من عدد البكتيريا في المعدة ولكنها وفى المقابل وفقا للعديد من الدراسات فشلت الكثير من العلاجات في القضاء عليها نهائيًا لذا يجب التأكد من التحدث مع طبيبك قبل البدء في نظام العلاج الطبيعي و لا يجب استبدال العلاج الموصى به لبكتيريا الملوية البوابية بعلاجات طبيعية.علاج جرثومة المعدة بالثومويمكن علاج جرثومة المعدة بالثوم، حيث ان الثوم يستخدم منذ قديم الأزل في علاج الالتهابات البكتيرية وغيرها، فيما أثبتت العديد من الدراسات ان الثوم يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تساهم في محاربة البكتيريا والجراثيم، ومن بينهم علاج جرثومة المعدة بالثوم.أعراض جرثومة المعدةمعظم المصابين بـ جرثومة المعدة لم يعانوا من أي أعراض أو علامات واضحة، ولا يعرف سبب ذلك، إلا أن بعض الأشخاص قد يولدون بمقاومة زائدة لـ أعراض جرثومة المعدة، وفي حالة حدوث أعراض جرثومة المعدة، فقد تشمل:1- حكة أو ألم حرقة في البطن2- يزيد ألم البطن سوءًا إذا كانت المعدة فارغة.3- الغثيان4- فقدان الشهية5- التجشؤ المتكرر6- انتفاخ البطن7- فقدان الوزن الغير مبررعلاج جرثومة المعدة بالتفصيليمكن الطبيب إعطاء العقاقير المختصة للقضاء على جرثومه المعدة، كما يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية كعلاج مساعد للقضاء على جرثومة المعدة إليكم أبرز تلك العلاجات لجرثومة المعدةالبروبيوتيكتساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة. فإن تناول البروبيوتيك قبل أو بعد العلاج قد يحسن معدلات الاستئصال و تقتل المضادات الحيوية البكتيريا الجيدة والسيئة في معدتك. تساعد البروبيوتيك على تجديد البكتيريا الجيدة.شاي أخضرالشاي الأخضر قد يساعد في قتل وإبطاء نمو بكتيريا هيليكوباكتر . ووجدت الدراسة أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة بالعدوى يمنع التهاب المعدة. تناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة.علاج جرثومة المعدة عند الأطفال بالادويةهناك بعض الأدوية التي تساعد في الشفاء من جرثومة المعدة، ولكن نود أن ننوه أن يجب الرجوع إلى الطبيب المعالج لعدم حدوث أي مضاعفات، ونود أن نذكركم أن جميع المعلومات الواردة في التقرير ما هي إلا أبحاث ودراسات علمية فقط.1- مثبطات مضخات البروتون:مثبطات مضخات البروتون نوع من الأدوية التي تعمل على علاج جرثومة المعدة من خلال الحد إنتاج حمض المعدة، ومنها أوميبرازول، إيسوميبرازول، ولانسوبرازول، وبانتوبرازول.2- حاصرات الهيستامين (H-2):ويمكن علاج جرثومة المعدة باستخدام هذه الأدوية، حيث انها تعمل كمحفز لإنتاج الحمص تسمى الهيستامين، ومن الأمثلة على ذلك السايميتيدين (تاجاميت).3- ساليسيلات البزموت:ويشتهر هذا النوع في علاج جرثومة المعدة أكثر باسم بيبتو بيزموت، ويعمل عن طريق تغليف القرحة وحمايتها من حمض المعدة.علاج جرثومة المعدة نهائيا بالعسللم يُظهر أي بحث حتى الآن أن العسل يمكنه القضاء على البكتيريا بمفرده، يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاجاسباب جرثومة المعدةمازالت الطريقة التي تصيب بها جرثومة المعدة شخصًا بالعدوى غير معروفة بالتحديد، ولكن قد تنتقل جرثومة المعدة من شخص لآخر عبر الملامسة المباشرة للعاب أو القيء أو البراز، وقد تنتشر جرثومة المعدة أيضًا عبر الطعام أو الماء الملوث.عوامل تزيد من إصابتك بـ جرثومة المعدةوتكثر نسبة الإصابة بـ جرثومة المعدة غالبًا في مرحلة الطفولة، حيث ترتبط عوامل الخطر الخاصة بالإصابة بجرثومة المعدة بظروف معيشتك في مرحلة الطفولة، مثل:1- العيش في أماكن مزدحمة :أنت عرضة لخطر الإصابة بـ جرثومة المعدة إذا كنت تعيش في منزل مزدحم بالأشخاص.2- شرب ماء ملوث :ويقلل الاعتماد على مصدر موثوق لإمداد مياه نظيفة جارية من خطر الإصابة بـ جرثومة المعدة.3- الدولة النامية :ويمكن للعيش في دولة نامية ان يزيد من خطر الإصابة بـ جرثومة المعدة، حيث ان الأشخاص الذين يعيشون في الدول النامية، التي تمتاز بالازدحام والظروف غير الصحية، أكثر عرضة للإصابة بـ جرثومة المعدة.4-مخالطة شخص مصاب :وإذا كنت تعيش مع شخص مصاب ـ جرثومة المعدة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بها.