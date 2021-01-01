علاج تقوس الساقين عند الأطفال .. بالدعامة والتمارين والجراحة



علاج تقوس الساقين عند الأطفال علاج تقوس الساقين عند الأطفال

يبحث عدد كبير من الآباء عن علاج تقوس الساقين عند الأطفال ولكن قبل ذلك يجب معرفة أن معظم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا إلى عامين من يعانون من تقوس الساقين، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال ذوي الوزن فوق المتوسط.



ومن المهم معرفة السبب للتمكن من علاج تقوس الساقين عند الأطفال بشكل صحيح حيث يمكن أن تكون تقوس الساقين نتيجة لمشاكل أخرى مثل الكساح وهو نقص فيتامين د.



يحدث تقوس الساقين عندما تصطف العظام في كل من فخذي وساقي الطفل بشكل مختلف أثناء نمو الطفل، وفي بعض الأحيان تكن أكثر وضوحًا عندما يبدأ الأطفال في المشي، فستلاحظ أنه عندما يقف مع قدميها معًا ، يتلامس كاحلاها لكن ركبتيها متباعدتان.

قد يعجبك أيضا...

يحتاج طفلك لرؤية طبيب حول تقوس الساقين ويجب أن تأخذ طفلك لرؤية طبيبك العام إذا كان عمره أكثر من عامين ولديه أرجل شديدة الانحناء، أو وجود انحاء فى ساق واحدة فقط لطفلك أو يعاني من الم او عرج.يمكن علاج تقوس الساقين عند الأطفال بطرق متعددة نستعرضها في هذا التقرير.علاج تقوس الساقين عند الأطفالإذا كان طفلك يعاني من تقوس في الساقين ، فعادة ما تصطف ساقيه بشكل صحيح بحلول الوقت الذي يبدأ فيه المدرسة ولن يحتاج إلى أي علاج.إذا لم يتحسن بعد هذا العمر وكانت الأرجل المقوسة شديدة ، فقد يفكر الطبيب في استخدام الجبائر الليلية التى تساعد فى علاج تقوس الساقين عند الأطفال دون جراحة فهى عبارة عن نوع من الدعامة التي يتم ارتداؤها ليلاً لمحاولة تقويم الساقين.. قد تكون غير مريحة للطفل بعض الشيء أثناء النوم، لكنها ليست مؤلمة عادةً عند ارتدائها.تمارين لعلاج تقوس الساقين عند الأطفالتوجد بعض الـ تمارين لعلاج تقوس الساقين عند الأطفال وقد تساعد في تصحيح تقوس الساقين وثبت أن تمارين شد عضلات الفخذ والورك وتقوية عضلات الورك تصحح تشوه الساقين، قد يساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة لدى الأفراد الذين يعانون من تقوس الساقين.تمارين لعلاج تقوس الساقيننعرض أهم تمارين لعلاج تقوس الساقين عند الأطفال قد تساعد في تحسين الجينو فاروم ما يلي:تمتد أوتار الركبةتمتد الأربيةيمتد الكمثريتقوية الألوية المتوسطة بشريط مقاومةتمارين لتحسين التوازندمج تمارين التوازننظرًا لأن الأبحاث تشير إلى وجود ضعف طفيف في التوازن لدى الأفراد ذوي الأرجل المقوسة ، فقد ترغب أيضًا في دمج تمارين التوازن في الـ تمارين لعلاج تقوس الساقين عند الأطفال، وتشمل ما يلي:الوقوف على ساق واحدة: الوقوف على قدم واحدةالوقوف جنبًا إلى جنب: الوقوف بإحدى قدميك أمام الأخرى مباشرةتدريب الكرة : استخدام مدرب التوازن BOSU أثناء ممارسة التمارينباستخدام لوحة التوازن أو لوحة BAPSقبل البدء في أي برنامج تمارين رياضية ، تحقق مع طبيبك ومعالجك الفيزيائي للتأكد من أن ممارسة الرياضة آمنة بالنسبة لك.الخيارات الآمنة الأخرىالتمارين التي لها تأثير أقل أو ليس لها تأثير ستحافظ بشكل أفضل على صحة ركبتك، حيث أنك معرض لخطر الإصابة بمشاكل الركبة وألمها بسبب محاذاة ساقك وقد يساعد الحد من مقدار القوة التي تتعرض لها من خلال مفاصل ركبتك في منع مشاكل التآكل والتمزق في ركبتيك.إذا كنت تعاني من ألم أسفل الساق بالفعل ، فقد ترغب في العثور على تمارين غير مؤثرة للقيام بها، يمكن تجربة ركوب الدراجات أو السباحة كشكل بديل من التمارين، يمكن أن تكون تمارين التوازن والمرونة ، مثل اليوجا والتاي تشي والبيلاتس مفيدة لعلاج تقوس الساقين.قد يساعد الحفاظ على محاذاة ركبتيك أثناء التمرين على جعل وضع الركبة المحسن تغييرًا دائمًا في مفاصلك وتقليل خطر إصابة الأطراف السفلية أثناء ممارسة الرياضة.ومن أهم النصائح التى يجب اتباعها عند ممارسة الـ تمارين لعلاج تقوس الساقين عند الأطفال:عند الجري: تأكد من بقاء ركبتيك فوق أصابع قدميك تمامًا عند الهبوط على كل قدم.عند القرفصاء: لا تجلس بعمق لدرجة أن وركيك ينزلان تحت ركبتيك، وحافظ على ركبتيك فوق أصابع قدميك.ارتدِ أحذية مناسبة للنشاط الذي سيوفر القدر المناسب من الدعم.نظرًا لأنه قد يكون لديك زيادة في مشكلة القدم، استشر خبيرًا في الأحذية أو أخصائي أقدام لتحديد نوع الحذاء أو الحشوة التي ستوفر أفضل ميكانيكا للقدم، وقد تحتاج إلى وصفة طبية لتقويم العظام.يجب عند المعاناة من آلام في الركبة أو الإصابة في الأطراف السفلية، مراجعة الطبيب قبل البدء في أي برنامج تمارين.واحدة من أفضل الطرق للتأكد من أنك تمارس الرياضة بشكل صحيح إذا كان لديك تقوس في الساقين هي زيارة طبيب مختص A ، والعلاج الطبيعي (PT) المتخصص في ظروف العظام هو مكان جيد للبدء.المعالجون الفيزيائيون مدربون على فحص المرضى ككل؛ إنهم ينظرون إلى السلسلة الحركية بأكملها عند فحص شخص ما بساقين مقوسة أو ركبتيه تقوسان، يمكن أن يقوم PT الخاص بك بتقييم ساقيك وتصميم برنامج تمرين آمن وفعال بالنسبة لك ويمكنهم اقتراح تعديلات للمساعدة في منع الألم.لا ينصح بممارسة رياضة الجري، كرة القدم، أيروبيكس ، كرة سلة، التنس، الكرة الطائرة، السباحة، ركوب الدراجات، تجديف، يوجا، بيلاتيس، تاي تشيدرجات تقوس الساقين عند الأطفالتتنوع درجات تقوس الساقين عند الأطفال فمنها البسيط والشديد بل ومنها الطبيعي فيولد الأطفال بانحناء طبيعي فى الساقين نتيجة الوضع فى الرحم ولكن عادة تتحسن حالة الطفل بعد عدة أشهر من الولادة إلا إذا كان سبب تقوس الساقين مرضى.﻿عندما ينمو الطفل تنمو أجزاء مختلفة من الجسم بمعدل مختلف، نتيجة لذلك يمكن أن تتغير محاذاة الهيكل العظمي مسببة ظهورًا غير عادي للأطراف في أعمار معينة، والسبب الأكثر شيوعًا لانحناء الساقين في الفئة العمرية للطفل الصغير هو ببساطة التطور الطبيعي.﻿بشكل عام ، تحت سن سنتين ، تعتبر الأرجل المنحنية عملية طبيعية للهيكل العظمي النامي وتميل زاوية القوس إلى الذروة في سن 18 شهرًا تقريبًا، ثم تتلاشى تدريجياً في غضون العام التالي.في أغلب الأحيان ، تتم ملاحظة الأطفال في هذا العمر ببساطة لضمان عودة محاذاة الهيكل العظمي إلى وضعها الطبيعي مع استمرار نموهم.مرض بلونتمرض بلونت هو حالة يمكن أن تحدث في مرحلة الطفولة والمراهقة والسبب أن صفيحة نمو غير طبيعية في الجزء العلوي من عظم الساق " قصبة الساق"في الأطفال الصغار جدًا ، قد يكون من الصعب التفريق بين مرض بلونت والانحناء الطبيعي للنمو ، إلا أن الأطفال المصابين بمرض بلونت لن يتحسنوا تدريجيًا ، وسيظهر مظهر الأشعة السينية لصفيحة النمو لديهم تشوهات مميزة.شكل رجل الطفل الطبيعيشكل الطفل الطفل الطبيعي قبل ان يتم عامه الاول به بعض التقوس (genu varum) وهي حالة تظل فيها ركبتي الشخص متباعدتين عند الوقوف مع وضع القدمين والكاحلين معًا.ينحني معظم الأطفال نتيجة لوضعية الجنين الملتوية في الرحم أثناء النمو وعادة ما يتم حل الحالة تلقائيًا بعد أن يمشي الطفل لمدة 6 إلى 12 شهرًا وتبدأ ساقيه في تحمل الوزن.إذا كنت قلقًا بشأن ساقي الطفل فسيكون طبيب الأطفال قادرًا على التحقق من وجود أرجل منحنية عن طريق قياس المسافة بين ركبتي الطفل أثناء استلقائه. في حالة الانحناء ، قد يطلب إجراء فحص دم للتحقق من الكساح " وهو تليين العظام وعادة ما ينتج عن نقص فيتامين د".إذا بلغ الطفل عامين من العمر ولا يزال يعاني من تقوس الساقين، فقد يكون ذلك مصدر قلق، وقد تكون الحالة ناتجة عن أمراض أو مشاكل مثل مرض بلونت "اضطراب نمو عظم الساق"، أو خلل التنسج العظمي، أو الكسور التي لا تلتئم بشكل صحيح، أو التسمم بالرصاص أو الفلورايد أو الكساح، قد يحتاج طفلك إلى تصوير بالأشعة السينية إذا كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات أو أكثر ، ويزداد الركوع سوءًا ولا يكون الركوع متماثلًا.ولكن إذا كان طفلك أقل من عامين ولم تكن ساقاه مقوسة بشدة ، فلا داعي للعلاج، ويمكن أن تشمل العلاجات للحالات الشديدة أو الأطفال فوق سن الثانية حيث تستمر المشكلة التقويم أو الصب أو الجراحة "في حالات نادرة"، من المهم أن يعالج الطبيب أرجل الطفل أو ينظر إليها ، لأنه إذا تركت دون علاج فقد يؤدي ذلك إلى التهاب المفاصل في الركبتين أو الوركين .عملية تقوس الساقين للأطفالعملية تقوس الساقين للأطفال هى الجراحة والطريقة الوحيدة لتغيير زاوية الركبة فالمقوّسات وحشوات الأحذية والعلاج الطبيعي غير فعالة، نظرًا لأن النمو الطبيعي للساق ينتقل من تقوس الساقين إلى الركبتين، يجب تأجيل الجراحة حتى يبلغ الأطفال 10 سنوات على الأقل.تلتقي عظمتان عند مفصل الركبة: عظم الفخذ واعظم الساق والعلاج الجراحي يعتمد على نضج الطفل، وفي الأطفال الأصغر سنًا ، الذين تكون لوحات نموهم مفتوحة ولا تزال تنمو، ويمكن تغيير محاذاة الركبة عن طريق ربط صفائح النمو في عظم الفخذ أو الساق باستخدام الدبابيس مع نمو صفيحة النمو على الجانب غير المربوط، ستخرج الركبة من الزاوية المفرطة.في الأطفال الأكبر سنًا الذين لم يعد لديهم ألواح نمو مفتوحة، يتكون العلاج من قطع وتقويم ثم تثبيت عظام الركبة في مكانها أثناء التعافي باستخدام الغرسات المعدنية بما في ذلك المسامير واللوحات والبراغي.على الرغم من أن كلا العلاجين لهما معدلات نجاح عالية، إلا أنه لا ينبغي إجراؤهما إلا إذا لزم الأمر بوضوح وفي السن المناسبحذاء لعلاج تقوس الساقينقد يوصي طبيب العظام أو أخصائي العلاج الطبيعي باستخدام حذاء لعلاج تقوس الساقين أو دعامة للركبة بالإضافة إلى برنامج تمرين معدل.إذا كان لديك أرجل مقوسة وتقوم بأنشطة عالية التأثير مثل الجري، فقد تكون مرشحًا جيدًا لتقويم العظام، وهو ملحق حذاء مصنوع خصيصًا لتصحيح مشية من يعانون من تقوس الساقين.يشيع استخدام الأقواس التصحيحية للأطفال الذين يعانون من تقوس الأرجل والذين يحتاجون إلى التدخل، وتشمل هذه الأجهزة التقويمية المعدلة في الركبة والكاحل والقدم التي يتم ارتداؤها ليلاً ونهارًا.