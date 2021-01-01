

عقبات تواجه صفقة تبادل الأسري بين إسرائيل وحماس .. اعرفها عقبات تواجه صفقة تبادل الأسري بين إسرائيل وحماس .. اعرفها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن المحادثات الجارية لعقد صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، تواجه صعوبات في التقدم.



وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك فجوات كبيرة في محاولات التوصل لصفقة التبادل، وأن الخلاف بشكل أساسي حول قضية الإفراج عن أسرى "ملطخة أيديهم بالدماء" بحسب الصحيفة



وأضافت الصحيفة أن "حوارات غير مباشرة جرت بين وفد إسرائيلي برئاسة منسق الأسرى والمفقودين يارون بلوم، في حين كان وفد حماس الذي يشارك في هذه الحوارات برئاسة القيادي الحركة روحي مشتهى، وهو شخصية مرموقة أطلق سراحه في صفقة الجندي جلعاد شاليط، ومقرب من يحيى السنوار رئيس الحركة ب غزة ".

قد يعجبك أيضا...

ونوهت الصحيفة إلى أن الوسطاء يبذلون جهودًا لسد الفجوات الكبيرة بين الأطراف، بما في ذلك مقترحات لإطار الصفقة.كما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه "من السهل أن تبرر حماس رفضها للمقترحات التي قدمتها وستقدمها إسرائيل على أنها غير عادلة، ولكن الوسطاء سيطلبون منها تفسيرات لسبب استمرارها في رفض هذه المقترحات".وأشارت "معاريف" إلى أن إسرائيل لا تضع توقعات عالية لاحتمال أن تؤدي مقترحات الوسطاء إلى انفراجة، والتقديرات الأمنية السائدة أن حماس لا ترى في الواقع أن التوصل لاتفاق حول قضية الأسرى والمفقودين مصلحة مهمة لها، إلا في حال قدمت إسرائيل تنازلات كبيرة بشأن الأعداد التي تطالب بها حماس وهي أرقام "غير معقولة" كما ترى تلك الجهات، وخاصةً أنها تحتوي على أسرى من المحكوميات العالية والقدامى وكبار قيادات الحركة وفصائل أخرى.