

عطل تقني في تيك توك يتسبب بانقطاع الخدمة عن بعض المستخدمين عطل تقني في تيك توك يتسبب بانقطاع الخدمة عن بعض المستخدمين

واجه عدد كبير من مستخدمي منصة الفيديو القصيرة الشهيرة تيك توك TikTok، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، في عدد من دول العالم من بعض مشكلات الأداء أمس الثلاثاء، في عدد من خدمات التطبيق، وسط ما يبدو أنه انقطاع تقني واسع النطاق مستمر حتى الآن.



أظهرت خريطة موقع "down detector" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، ارتفاعًا في حالات الانقطاع لتطبيق تيك توك بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا تقريبًا يوم أمس الثلاثاء.



وقد أبلغ أكثر من 40 ألف من المستخدمين عن وجود مشكلات في مشاهدة مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك الصيني.

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ووفقا لما ذكره موقع "variety"، لم يتمكن عددا كبيرا من مستخدمي تيك توك، في جميع أنحاء الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، من تحميل مقاطع فيديو TikTok، وبينما لم يتمكن الآخرون من تسجيل الدخول أو مشاهدة المحتوى.وكما واجه التطبيق الصيني أيضًا عدة مشكلات فيما يتعلق بتسجيل الإعجاب بمقاطع الفيديو ومشاهدة التعليقات.وبحسب موقع مراقبة الأعطال DownDetector، عانى نسبة 70% من مستخدمي تيك توك من مشاكل في عدم تحميل مقاطع الفيديو، فيما قال 32% من المستخدمين إنهم واجهوا مشاكل في تسجيل الدخول و 5٪ من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها تتعلق بتحميل مقاطع الفيديو.شركة تيك توك تؤكد وجود عطلوأكد حساب دعم تيك توك TikTok، على موقع تويتر على مشاكلات في تغريدة لكنه لم يقدم معلومات عن سبب العطل.وأكدت الشركة على أن تطبيقها TikTok يواجه حاليًا بعض المشكلات قائلة: “إن فريقنا يعمل بسرعة على إصلاح المشكلة، شكرا لك على صبرك!”.وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت منصة تيك توك TikTok، المملوكة لشركة الإنترنت الصينية العملاقة بايت دانس ByteDance، عن أنها ستوسع الحد الأقصى لطول الفيديو لجميع المستخدمين حول العالم، من 60 ثانية إلى ثلاث دقائق، ومن المفترض أن يتم طرح القدرة على مشاركة مقاطع فيديو أطول على مدار عدة أسابيع.