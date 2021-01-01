عالم فلكي يتوقع ظهور "قمر ثان"

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عالم فلكي يتوقع ظهور "قمر ثان"

أعلن فياتشسلاف أفدييف، الباحث في مركز الفضاء الفلكي، أن انفجار النجم منكب الجوزاء الذي يتوقع حدوثه خلال عشرات أو مئات آلاف السنين المقبلة، سيؤدي إلى ظهور "قمر ثان".

ويشير أفدييف في محاضرة ألقاها في القبة السماوية بموسكو، إلى أن "سطوع النجم منكب الجوزاء سيكون شبيها بالبدر في السماء، ويكون مرئيا في فترة النهار و جميلا في الليل".

ويضيف، في نهاية عام 2019 ، بدأ أحد أسطع النجوم في القبة السماوية يفقد بريقه بسرعة . وحينها افترض العلماء أن النجم قد ينفجر قريبا. ولكن اتضح بعدها أن سحابة من الغبار كانت السبب في ذلك، حيث عاد سطوع النجم إلى سابق عهده بعد زوالها.

وقال أفدييف في ختام محاضرته، في جميع الأحوال سينفجر النجم في غضون عشرات أو مئات آلاف السنين القادمة.

المصدر: روسيا اليوم

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